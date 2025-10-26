Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bắc Ninh khám bệnh miễn phí cho người dân Bố Hạ

Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, UBND xã Bố Hạ vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Bố Hạ (Bắc Ninh).

Khánh Hoài

Trong buổi chiều 25/10 và sáng 26/10, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, UBND xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức chương trình khám bệnh thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại xã Bố Hạ.

Tại chương trình, cán bộ, y, bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 11 trên địa bàn xã Bố Hạ.

Các y, bác sĩ tập trung khám nội khoa, điện tim, siêu âm, khám tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và khám mắt cho người dân.

cats-4383.jpg
Người dân xã Bố Hạ (Bắc Ninh) được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Sau 1 ngày, đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1 nghìn người (mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, 1 hộp sữa và 1 túi bánh), tổng giá trị các phần quà (hiện vật, thuốc) là 500 triệu đồng.

Đại diện UBND xã Bố Hạ cho biết, do ảnh hưởng bởi bão số 11 và hoàn lưu bão, 38/38 thôn trên địa bàn xã bị ngập cục bộ, chia cắt; Gần 600 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả và 106 ha thủy sản bị thiệt hại; Hơn 187,3 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết; Nhiều công trình công cộng và tuyến đê bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng…

Sau khi nước rút, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân dọn vệ sinh môi trường, xử lý xác động vật chết, phun khử khuẩn…, bảo đảm các hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, do thời gian ngập kéo dài (từ ngày 7-15/10), hậu quả để lại lớn, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh hỗ trợ, giải cứu trẻ sơ sinh và người dân ra khỏi vùng nước lũ nguy hiểm.

#bão số 11 #Bắc Ninh #khám bệnh miễn phí #Bố Hạ #đoàn y tế #hỗ trợ hậu bão

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhiều bệnh truyền nhiễm phát sinh sau mưa bão, cần biết cách phòng ngừa

TS.BS Trương Anh Thư chia sẻ kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh nguồn nước, thực phẩm, xử lý rác thải để bảo vệ sức khỏe trong mùa mưa bão.

Mưa bão, lũ lụt không chỉ gây thiệt hại về tài sản, giao thông, mà còn kéo theo nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm.

Trong thời điểm bão lũ, việc giữ gìn vệ sinh môi trường và kiểm soát nhiễm khuẩn đóng vai trò vô cùng quan trọng không chỉ trong cộng đồng mà ngay tại các cơ sở y tế.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Các bệnh thường gặp mùa mưa lũ, cách phòng tránh

Mưa lũ mang theo nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Việc tuân thủ các biện pháp vệ sinh, xử lý nguồn nước, phòng tránh muỗi giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Mùa mưa bão không chỉ mang đến những tổn thất nặng nề về tài sản mà còn kéo theo nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Chủ động phòng bệnh là biện pháp bảo vệ sức khỏe thiết thực nhất mà mỗi người dân cần thực hiện.

Môi trường ô nhiễm – mầm mống phát sinh bệnh tật

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới