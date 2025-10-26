Bắc Ninh khám bệnh miễn phí cho người dân Bố Hạ

Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, UBND xã Bố Hạ vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Bố Hạ (Bắc Ninh).

Trong buổi chiều 25/10 và sáng 26/10, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, UBND xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức chương trình khám bệnh thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại xã Bố Hạ.

Tại chương trình, cán bộ, y, bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 11 trên địa bàn xã Bố Hạ.

Các y, bác sĩ tập trung khám nội khoa, điện tim, siêu âm, khám tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và khám mắt cho người dân.

Người dân xã Bố Hạ (Bắc Ninh) được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Sau 1 ngày, đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1 nghìn người (mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, 1 hộp sữa và 1 túi bánh), tổng giá trị các phần quà (hiện vật, thuốc) là 500 triệu đồng.

Đại diện UBND xã Bố Hạ cho biết, do ảnh hưởng bởi bão số 11 và hoàn lưu bão, 38/38 thôn trên địa bàn xã bị ngập cục bộ, chia cắt; Gần 600 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả và 106 ha thủy sản bị thiệt hại; Hơn 187,3 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết; Nhiều công trình công cộng và tuyến đê bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng…

Sau khi nước rút, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân dọn vệ sinh môi trường, xử lý xác động vật chết, phun khử khuẩn…, bảo đảm các hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, do thời gian ngập kéo dài (từ ngày 7-15/10), hậu quả để lại lớn, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao.

