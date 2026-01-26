Hà Nội

Video

Ba thanh niên chạy 'xé gió', xuyên thủng cửa sắt lẫn cửa kính nhà dân

Clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người giật mình vì tốc độ của bộ 3 thanh niên khi đâm biến dạng cánh cổng sắt.

Trường Hân t/h

Camera ghi lại hình ảnh 3 thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đã bất ngờ lao thẳng vào cửa sắt kéo của một nhà dân. Cú đâm mạnh khiến cả người lẫn xe đâm xuyên qua cửa sắt lẫn cửa kính cường lực.

Video: Chuyện Đường Phố

Có hai thanh niên cố gắng gượng dậy và kéo xe máy ra, thanh niên còn lại đau đớn, chưa thể đứng dậy vì chấn thương.

Rất may vụ việc không gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Video

Đạp nhầm chân ga, xe hơi tông nát nhiều xe khác đang chờ đèn đỏ

Một nữ tài xế đã đâm vào những chiếc xe đang đỗ với tốc độ quá cao do nhầm chân ga với chân phanh.

Một chiếc xe bán tải GMC Sierra nằm trong số bảy phương tiện liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèn giao thông ở Fort Oglethorpe, Georgia, sau khi một chiếc Ford Explorer chạy quá tốc độ lao vào dòng xe cộ. Hiện video về vụ va chạm đã được đăng tải trực tuyến, thông tin được đăng tải trên Gmauthority.com

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ đường Battlefield Parkway và đường Dietz vào thứ Tư, ngày 14 tháng 1 , khoảng 13h08p giờ địa phương. Theo các điều tra viên của Cảnh sát tuần tra bang Georgia, người lái chiếc Ford Explorer là một phụ nữ 83 tuổi, được cho là đã nhầm chân ga với chân phanh, dẫn đến vụ va chạm tốc độ cao.

Video

Xe tải tông loạt xe đạp điện đi bên đường, hai người tử vong

Xe tải chạy trên quốc lộ 49B, tới gần trường THPT Tố Hữu thì đâm vào nhiều xe đạp điện bên đường làm hai người chết tại chỗ.

Khoảng 6h48p sáng 22/1, xe tải lưu thông trên quốc lộ 49B theo hướng qua phường Phong Quảng. Khi đến khu vực gần cổng Trường THPT Tố Hữu, xe tải bất ngờ tông vào một xe đạp điện do học sinh điều khiển đang sang đường. Sau đó, chiếc xe tải này tiếp tục va chạm với 2 xe đạp điện khác rồi lao lên lề đường dừng lại, thông tin trên VOV.

Clip hiện trường vụ tai nạn. Video: MXH
Video

100 phương tiện đâm liên hoàn trên đường trơn trượt do băng giá ở Michigan

Ít nhất 9 người bị thương sau vụ va chạm giữa hơn 100 phương tiện, có 40 xe tải hạng nặng, trên đường cao tốc liên tiểu bang 196 ở phía tây Michigan.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở phía tây nam thành phố Grand Rapids, theo trang Dnes.dir.bg.

Theo chính quyền địa phương, trận tuyết rơi đột ngột và dữ dội đã khiến mặt đường trở nên vô cùng nguy hiểm, tầm nhìn giảm mạnh, dẫn đến hàng loạt vụ va chạm.

