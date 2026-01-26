Ba thanh niên chạy 'xé gió', xuyên thủng cửa sắt lẫn cửa kính nhà dân

Clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người giật mình vì tốc độ của bộ 3 thanh niên khi đâm biến dạng cánh cổng sắt.

Camera ghi lại hình ảnh 3 thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đã bất ngờ lao thẳng vào cửa sắt kéo của một nhà dân. Cú đâm mạnh khiến cả người lẫn xe đâm xuyên qua cửa sắt lẫn cửa kính cường lực.

Video: Chuyện Đường Phố

Có hai thanh niên cố gắng gượng dậy và kéo xe máy ra, thanh niên còn lại đau đớn, chưa thể đứng dậy vì chấn thương.

Rất may vụ việc không gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.