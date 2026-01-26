Ba thanh niên chạy 'xé gió', xuyên thủng cửa sắt lẫn cửa kính nhà dân

Đạp nhầm chân ga, xe hơi tông nát nhiều xe khác đang chờ đèn đỏ
Một nữ tài xế đã đâm vào những chiếc xe đang đỗ với tốc độ quá cao do nhầm chân ga với chân phanh.
Một chiếc xe bán tải GMC Sierra nằm trong số bảy phương tiện liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèn giao thông ở Fort Oglethorpe, Georgia, sau khi một chiếc Ford Explorer chạy quá tốc độ lao vào dòng xe cộ. Hiện video về vụ va chạm đã được đăng tải trực tuyến, thông tin được đăng tải trên Gmauthority.com
Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ đường Battlefield Parkway và đường Dietz vào thứ Tư, ngày 14 tháng 1 , khoảng 13h08p giờ địa phương. Theo các điều tra viên của Cảnh sát tuần tra bang Georgia, người lái chiếc Ford Explorer là một phụ nữ 83 tuổi, được cho là đã nhầm chân ga với chân phanh, dẫn đến vụ va chạm tốc độ cao.