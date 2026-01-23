Hà Nội

Xe tải tông loạt xe đạp điện đi bên đường, hai người tử vong

Xe tải chạy trên quốc lộ 49B, tới gần trường THPT Tố Hữu thì đâm vào nhiều xe đạp điện bên đường làm hai người chết tại chỗ.

Trường Hân t/h

Khoảng 6h48p sáng 22/1, xe tải lưu thông trên quốc lộ 49B theo hướng qua phường Phong Quảng. Khi đến khu vực gần cổng Trường THPT Tố Hữu, xe tải bất ngờ tông vào một xe đạp điện do học sinh điều khiển đang sang đường. Sau đó, chiếc xe tải này tiếp tục va chạm với 2 xe đạp điện khác rồi lao lên lề đường dừng lại, thông tin trên VOV.

Clip hiện trường vụ tai nạn. Video: MXH

Camera an ninh của nhà dân gần hiện trường ghi lại toàn bộ khoảnh khắc xe tải tông liên tiếp vào các xe đạp điện trước cổng trường vào thời điểm học sinh đang đến lớp.

Chủ tịch UBND phường Phong Quảng, cho biết vụ tai nạn làm 1 học sinh và 1 phụ nữ trú tại địa phương chết tại chỗ. Một số người khác bị thương đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, các nạn nhân nằm sát lề đường, có trường hợp bị mắc kẹt ở phần đầu ôtô tải. Phương tiện gây tai nạn dừng trên thảm cỏ ven đường, phần đầu xe bị trầy xước do va chạm. 3 xe đạp điện bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ, cặp sách, đồ dùng cá nhân và rau xanh của người đi chợ văng khắp đoạn đường dài khoảng 30 mét.

Đoạn quốc lộ 49B nơi xảy ra tai nạn có rộng hơn 8 mét, gồm 2 làn xe, tầm nhìn thông thoáng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP Huế tiếp tục làm rõ.

