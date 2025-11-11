Ba tháng Âm lịch sinh con hưởng phúc lớn, cả nhà đón may mắn

Những trẻ chào đời trong 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có vận mệnh tốt, được quý nhân nâng đỡ. Sự xuất hiện của bé giúp gia đạo êm ấm, tài lộc kéo về.

Chúng ta đều biết rằng tình cảm sâu sắc, một khi đã hình thành trong gia đình, sẽ được nối dài đến thế hệ sau, mang lại những lợi ích bền vững.

Theo tử vi, tháng sinh Âm lịch của một đứa trẻ có thể tiết lộ liệu chúng có trở thành một cá nhân xuất sắc hay không.

Dưới đây là tháng sinh Âm lịch may mắn, trẻ sinh vào tháng này có vận mệnh tốt lành, mang lại may mắn cho cha mẹ.

Theo tử vi, trẻ em sinh vào tháng 2 Âm lịch bẩm sinh đã có tiềm năng thu hút tài lộc. Ảnh minh họa

1. Trẻ sinh vào tháng 2 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ em sinh vào tháng 2 Âm lịch bẩm sinh đã có tiềm năng thu hút tài lộc, đặc biệt là mang lại lợi ích cho tài chính của cha mẹ.

Nếu là bé trai, cung hoàng đạo của bé cho thấy dòng chảy năng lượng Mộc mạnh mẽ hướng lên trên, biểu thị sự sáng tạo phi thường và khả năng đạt được những điều lớn lao, đồng thời mang lại may mắn cho mẹ.

Nếu là bé gái, cung hoàng đạo của bé thể hiện khả năng chế ngự sức mạnh bằng sự dịu dàng, sở hữu tiềm năng to lớn và mang lại tài lộc cho cha.

Trẻ em sinh vào tháng Âm lịch này, bất kể giới tính, đều thông minh bẩm sinh và ngoan ngoãn. Với sự hướng dẫn đúng đắn, thành công trong tương lai của các bé là điều không thể ngăn cản.

Theo tử vi, trẻ em sinh vào tháng 7 Âm lịch được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa

2. Trẻ sinh vào tháng 7 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ em sinh vào tháng 7 Âm lịch được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Cung tài lộc của họ được miêu tả là sở hữu sự may mắn của rồng và tinh thần phi nước đại của ngựa, biểu thị sự giàu có và thịnh vượng bẩm sinh.

Nếu là con trai, mẹ của bé sẽ gặp may mắn ngay từ khi sinh ra, hưởng thụ sự giàu sang và vẻ ngoài trẻ trung.

Nếu là con gái, cha của bé rất có khả năng đạt được thành công và giàu có ngay từ khi sinh ra. Bé gái sẽ được nuông chiều từ nhỏ, hiếu thảo với cha mẹ, và là nguồn an ủi và thịnh vượng cho chồng con.

Trẻ em sinh vào tháng Âm lịch này được sinh ra với vận mệnh phi thường; với đầy đủ kinh nghiệm và thử thách, chắc chắn chúng sẽ đạt được những điều lớn lao.

Theo tử vi, trẻ em sinh vào tháng 12 Âm lịch được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sung túc. Ảnh minh họa

3. Trẻ sinh vào tháng 12 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ em sinh vào tháng 12 Âm lịch được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sung túc. Cha mẹ chắc chắn sẽ là những người đầu tiên được hưởng phúc lộc này.

Nếu là con trai, mẹ sẽ được hưởng tài lộc dồi dào sau khi sinh con, công việc kinh doanh phát đạt và liên tục có những khoản thu nhập bất ngờ.

Nếu là con gái, cha sẽ vô cùng sung sướng, sự nghiệp thành công, tài sản dồi dào, hoàn thành mục tiêu nuôi dạy con gái một cách sung túc.

Tóm lại, sinh con vào tháng 12 âm lịch sẽ đảm bảo một cuộc sống ngày càng sung túc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.