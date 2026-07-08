Bà Le Pen tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027

AP đưa tin, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu, bà Marine Le Pen, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2027.

Hôm 7/7, Tòa phúc thẩm Paris đã tuyên phạt bà Marine Le Pen 3 năm tù trong vụ án biển thủ công quỹ liên quan đến các trợ lý nghị sĩ của Nghị viện châu Âu (EP). Bản án bao gồm 1 năm tù bà Le Pen phải chấp hành dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử và 2 năm tù treo.

Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen. Ảnh: AP/Michel Euler.

Bà Le Pen cho biết bà sẽ kháng cáo phán quyết lên Tòa án tối cao của Pháp và quá trình này sẽ đình chỉ bản án giám sát điện tử 1 năm đối với bà.

“Vì vậy, tôi sẽ vận động tranh cử mà không đeo vòng tay giám sát điện tử”, bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình tối 7/7. “Tối nay, tôi tuyên bố sẽ là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới”.

Theo AP, Tòa phúc thẩm hôm 7/7, dù giữ nguyên phán quyết có tội đối với 11 bị cáo, đã giảm nhẹ hình phạt do tòa cấp dưới đưa ra năm ngoái. Phán quyết đã mở đường cho bà Le Pen tranh cử bằng cách rút ngắn lệnh cấm do tòa án đưa ra năm ngoái vốn ngăn cản bà tranh cử chức vụ công trong vòng 5 năm.

Cụ thể, từ mức án 5 năm được tuyên vào tháng 3/2025, lệnh cấm bà Le Pen tranh cử đã được rút ngắn xuống còn 45 tháng, trong đó 2/3 thời hạn được hoãn thi hành. Bà Le Pen đã chấp hành 15 tháng của lệnh cấm này.

"Tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi muốn theo đuổi tất cả con đường pháp lý hiện có để chứng minh sự vô tội của mình", bà Le Pen tuyên bố sau nhiều giờ thảo luận với các nhân vật lãnh đạo khác trong đảng Tập hợp Quốc gia tối 7/7.

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