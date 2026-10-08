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Số hóa - Xe

Ba cách giảm say xe khi dùng điện thoại

Google, Apple và Samsung đang thử những cách khác nhau để giảm say xe khi dùng điện thoại, từ chấm chuyển động trên màn hình đến âm thanh qua tai nghe.

Thiên Trang (th)

Say xe khi nhìn điện thoại là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt với những người thường xuyên đọc tin nhắn, xem video hoặc lướt mạng xã hội trên ôtô. Nguyên nhân đến từ sự chênh lệch giữa những gì mắt nhìn thấy và những gì cơ thể cảm nhận. Trong khi mắt tập trung vào màn hình gần như đứng yên, tai trong vẫn nhận biết phương tiện đang tăng tốc, giảm tốc hoặc đổi hướng. Sự không đồng nhất giữa các tín hiệu này có thể khiến người dùng chóng mặt, buồn nôn và khó chịu.

Google và Apple sử dụng các điểm chuyển động trên màn hình để giúp hành khách nhận biết chuyển động của phương tiện.

Để giải quyết vấn đề, các hãng công nghệ đang đưa ra những phương án khác nhau. Google tích hợp Motion Assist trên Android 17, trong khi Apple đã có Vehicle Motion Cues trên iPhone và iPad từ năm 2024. Cả hai đều sử dụng những điểm hoặc bong bóng chuyển động ở khu vực xung quanh màn hình để cung cấp thêm tín hiệu thị giác về chuyển động của phương tiện. Khi xe rẽ, tăng tốc hoặc phanh, các điểm này thay đổi vị trí tương ứng, qua đó giúp giảm khoảng cách giữa chuyển động mà mắt quan sát và chuyển động mà cơ thể cảm nhận.

Trên Android 17, Motion Assist có thể sử dụng cảm biến chuyển động của điện thoại để nhận biết hướng di chuyển. Các bong bóng nhỏ xuất hiện dọc theo cạnh màn hình và chuyển động theo phương tiện. Google cho phép người dùng điều chỉnh một số yếu tố hiển thị như hình dạng, màu sắc và độ trong suốt. Tính năng cũng có thể được đưa vào Quick Settings để bật hoặc tắt nhanh, đồng thời có khả năng tự kích hoạt khi điện thoại phát hiện người dùng đang ở trên phương tiện di chuyển. Apple áp dụng cách tiếp cận tương tự với Vehicle Motion Cues, trong đó các chấm nhỏ ở mép màn hình thay đổi vị trí theo chuyển động của xe. Người dùng iPhone có thể tìm tính năng trong phần Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động > Tín hiệu chuyển động xe hoặc bật, tắt thông qua Trung tâm điều khiển.

Samsung chọn hướng tiếp cận bằng âm thanh thay vì bổ sung hiệu ứng chuyển động lên màn hình.

Samsung lại lựa chọn một hướng hoàn toàn khác với ứng dụng Hearapy. Thay vì bổ sung hình ảnh chuyển động trên màn hình, ứng dụng sử dụng âm thanh phát qua tai nghe để hỗ trợ giảm cảm giác say xe. Theo thông tin từ Samsung, Hearapy phát âm thanh hình sin ở tần số 100 Hz và hướng đến hệ thống giữ thăng bằng trong tai trong. Hãng khuyến nghị người dùng nghe âm thanh ít nhất 60 giây trước khi phương tiện bắt đầu di chuyển, với mức âm lượng khoảng 85 dB. Samsung cho biết một lần nghe kéo dài 60 giây có thể hỗ trợ giảm triệu chứng trong tối đa khoảng hai giờ, dù hiệu quả thực tế có thể khác nhau giữa từng người và phụ thuộc vào thiết bị phát âm thanh.

Điểm chung của ba giải pháp nằm ở việc cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa tín hiệu thị giác và cảm giác chuyển động của cơ thể. Tuy nhiên, các tính năng này không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn tình trạng say xe. Với những người nhạy cảm với chuyển động, hạn chế nhìn màn hình khi phương tiện đang chạy vẫn là cách đơn giản để giảm nguy cơ khó chịu. Đặc biệt, các tính năng hỗ trợ say xe nói trên chỉ dành cho hành khách và không nên được sử dụng như một cách để tiếp tục nhìn điện thoại trong khi đang lái xe.

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