Artemis II kết thúc tốt đẹp: Tàu Orion trở về Thái Bình Dương

Sau hành trình kéo dài gần 10 ngày, sứ mệnh Artemis II đã khép lại thành công khi tàu Orion cùng phi hành đoàn 4 người hạ cánh an toàn.

Tàu Orion của sứ mệnh Artemis II đã chính thức về đích an toàn, hạ cánh xuống vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego, Mỹ vào sáng ngày 11/4 theo giờ Việt Nam. Khoảnh khắc trọng đại này đánh dấu sự kết thúc của hành trình 10 ngày đưa con người khám phá Mặt Trăng, tái lập thành tựu sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Hạ cánh nhẹ nhàng và sức khỏe phi hành đoàn

Sự kiện hạ cánh diễn ra lúc 7h07 sáng, khi hệ thống dù tiên tiến đã hỗ trợ mô-đun phi hành đoàn Orion hạ cánh êm ái xuống mặt biển. Phi hành gia Wiseman đã báo cáo tình trạng sức khỏe tốt của cả bốn thành viên, khẳng định chuyến đi đã diễn ra thuận lợi.

Theo NASA, tổng thời gian của sứ mệnh Artemis II là 9 ngày, 1 giờ, 31 phút và 35 giây. Đây là một hành trình đầy thử thách nhưng đã được thực hiện thành công.

Vượt qua thử thách tái nhập khí quyển

Trước khi chạm mặt biển, tàu Orion đã trải qua giai đoạn tái nhập khí quyển Trái Đất đầy cam go. Ở độ cao 120 km, tàu lao xuống với vận tốc gần 39.000 km/h, tạo ra lớp plasma bao quanh do ma sát không khí. Trong khoảng 6 phút mất liên lạc với Trung tâm Điều khiển, phi hành đoàn phải đối mặt với áp lực lớn, tương đương gần 4 lần trọng lượng cơ thể, và nhiệt độ bên ngoài tấm chắn nhiệt lên tới hơn 2.700 độ C.

Quy trình dù phức tạp

Sau khi giảm tốc xuống còn khoảng 480 km/h, loạt dù đã được triển khai ở độ cao 7.600 m. Các dù ổn định và dù chính lần lượt bung ra, giúp tàu Orion giảm tốc độ xuống dưới 32 km/h trước khi tiếp nước an toàn.

Việc khôi phục tín hiệu liên lạc sau khi tái nhập khí quyển đã mang lại niềm vui vỡ òa tại Trung tâm Vũ trụ Johnson, Houston. Niềm vui được nhân lên khi các dù hạ cánh thành công, xác nhận hành trình trở về diễn ra suôn sẻ.

Phá kỷ lục và lịch sử bay

Trong chuyến bay kéo dài gần 10 ngày, phi hành đoàn Artemis II đã lập kỷ lục mới khi trở thành những người bay xa Trái Đất nhất, đạt khoảng cách hơn 406.000 km. Họ cũng hoàn thành chuyến bay vòng quanh phía xa của Mặt Trăng, lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Thành công của Artemis II không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn mở đường quan trọng cho các sứ mệnh tương lai của NASA, bao gồm việc đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng và xa hơn nữa là hướng tới Sao Hỏa.