Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 13h chiều nay (23/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, ATNĐ/bão ít khả năng di chuyển sâu vào Biển Đông mà di chuyển ngược trở lại Tây Bắc Thái Bình Dương. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3,5m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngoài khơi Philippines, bão Francisco - cơn bão thứ 7 trên Tây Bắc Thái Bình Dương - cũng mới hình thành từ 7h sáng nay. Dự báo bão Francisco di chuyển về vùng biển phía bắc Đài Loan. Cơ quan khí tượng cũng cho biết rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão Wipha - bão số 3) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào, tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, suy yếu và tan dần. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày và đêm 24/7, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (tổng lượng mưa từ ngày 24 đến 25-7 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 200mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra người dân cũng cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở khu đô thị, vùng trũng thấp.

Từ ngày 26-7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng giảm dần. Trước khi có mưa lớn trở lại từ mai, hôm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Ngoài ra, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

