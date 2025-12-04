Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cuộc sống của ‘anh trai’ Dương Domic trước tin đồn hẹn hò

Giải trí

Cuộc sống của ‘anh trai’ Dương Domic trước tin đồn hẹn hò

Dương Domic vụt sáng khi tham gia Anh trai say hi 2024, có đường tình duyên gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Dương Domic - Linh Ka vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2024. Mới đây, theo Đời Sống Pháp Luật, cư dân mạng lan truyền hình ảnh được cho là cặp đôi tin đồn sải bước trên đường phố ở Paris (Pháp). Ảnh: Vietnamnet.
Dương Domic - Linh Ka vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2024. Mới đây, theo Đời Sống Pháp Luật, cư dân mạng lan truyền hình ảnh được cho là cặp đôi tin đồn sải bước trên đường phố ở Paris (Pháp). Ảnh: Vietnamnet.
Theo VOV, Dương Domic bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi. Năm 2021, nam ca sĩ đầu quân cho một công ty giải trí của Hàn Quốc sau 3 năm thực tập. Ảnh: FB Dương Domic.
Theo VOV, Dương Domic bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi. Năm 2021, nam ca sĩ đầu quân cho một công ty giải trí của Hàn Quốc sau 3 năm thực tập. Ảnh: FB Dương Domic.
Sản phẩm đầu tay của Dương Domic là Candy, kết hợp với rapper Hàn Quốc Microdot. Ảnh: FB Dương Domic.
Sản phẩm đầu tay của Dương Domic là Candy, kết hợp với rapper Hàn Quốc Microdot. Ảnh: FB Dương Domic.
“Tôi phải sống và tập luyện ngay tại công ty cho bài hát đầu tay suốt gần 4 tháng. Mặc dù dự án ra mắt cũng bị hoãn lại rất nhiều lần trong suốt hai năm, tuy nhiên tôi chưa từng nản chí, luôn kiên trì phát triển bản thân để đem lại một Dương Domic hoàn hảo nhất đến khán giả”, nam ca sĩ chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: FB Dương Domic.
“Tôi phải sống và tập luyện ngay tại công ty cho bài hát đầu tay suốt gần 4 tháng. Mặc dù dự án ra mắt cũng bị hoãn lại rất nhiều lần trong suốt hai năm, tuy nhiên tôi chưa từng nản chí, luôn kiên trì phát triển bản thân để đem lại một Dương Domic hoàn hảo nhất đến khán giả”, nam ca sĩ chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: FB Dương Domic.
Dương Domic hoạt động độc lập sau khi công ty giải trí Hàn Quốc đóng cửa. Ảnh: FB Dương Domic.
Dương Domic hoạt động độc lập sau khi công ty giải trí Hàn Quốc đóng cửa. Ảnh: FB Dương Domic.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, Dương Domic tham gia nhiều chương trình như Bài hát hay nhất 2022, Sân khấu vũ đạo 2022, Giọng hát Việt 2023, tuy nhiên không gây ấn tượng mạnh mẽ. Ảnh: FB Dương Domic.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, Dương Domic tham gia nhiều chương trình như Bài hát hay nhất 2022, Sân khấu vũ đạo 2022, Giọng hát Việt 2023, tuy nhiên không gây ấn tượng mạnh mẽ. Ảnh: FB Dương Domic.
Năm 2024, Dương Domic vụt sáng khi tham gia Anh trai say hi. Anh được đánh giá là nhân tố nổi bật khi biết sáng tác, hát và nhảy. Dương Domic gây chú ý qua các phần trình diễn: Đều là của em, Cứ để anh ta rời đi, Tràn bộ nhớ. Ảnh: FB Dương Domic.
Năm 2024, Dương Domic vụt sáng khi tham gia Anh trai say hi. Anh được đánh giá là nhân tố nổi bật khi biết sáng tác, hát và nhảy. Dương Domic gây chú ý qua các phần trình diễn: Đều là của em, Cứ để anh ta rời đi, Tràn bộ nhớ. Ảnh: FB Dương Domic.
Dương Domic vào chung kết Anh trai say hi 2024 và đoạt giải The best transformer – Anh trai thay đổi ấn tượng nhất. Ảnh: FB Dương Domic.
Dương Domic vào chung kết Anh trai say hi 2024 và đoạt giải The best transformer – Anh trai thay đổi ấn tượng nhất. Ảnh: FB Dương Domic.
Theo Znews, sau Anh trai say hi 2024, Dương Domic thành lập công ty giải trí riêng, đắt show ca hát. Ảnh: FB Dương Domic.
Theo Znews, sau Anh trai say hi 2024, Dương Domic thành lập công ty giải trí riêng, đắt show ca hát. Ảnh: FB Dương Domic.
Tháng 3/2025, Dương Domic nhận giải Nghệ sĩ mới của năm tại Cống Hiến. Ảnh: FB Dương Domic.
Tháng 3/2025, Dương Domic nhận giải Nghệ sĩ mới của năm tại Cống Hiến. Ảnh: FB Dương Domic.
Thu Cúc (tổng hợp)
#ca sĩ Dương Domic #Dương Domic #Dương Domic hẹn hò #bạn gái Dương Domic #Anh trai say hi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT