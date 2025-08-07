Hà Nội

Tình cũ rapper B Ray khoe khoảnh khắc ngọt ngào, ẩn ý có tình mới

Giải trí

Tình cũ rapper B Ray khoe khoảnh khắc ngọt ngào, ẩn ý có tình mới

Nhiều người đã để ý đến khoảnh khắc một chàng trai ôm bó hoa lớn trong những hình ảnh được Tammy Phạm đăng tải, cho rằng có thể đây là tình mới của cô nàng.

Trầm Phương
Từng là một cặp đôi được giới trẻ yêu mến, chuyện tình của rapper B Ray và hot girl Tammy Phạm (tên thật là Phạm Nguyễn Anh Thi) đã kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Sau một thời gian vướng nghi vấn "đường ai nấy đi", cả hai đã chính thức không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội, đồng thời B Ray mới đây cũng công khai có bạn gái mới.
Mới đây, Tammy Phạm đã gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới với bó hoa khổng lồ, đi kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Có thể hình không đẹp, nhưng tình mình đẹp".
Động thái này của cô nàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và làm dấy lên tin đồn hot girl đã tìm thấy bến đỗ mới sau chia tay.
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Tammy Phạm diện một chiếc đầm trắng tinh khôi, khéo léo khoe vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.
Mái tóc búi cao cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật nhan sắc "mong manh như pha lê" của cô.
Cô nàng tạo dáng ngọt ngào trong không gian nhà hàng của một buổi hẹn hò lãng mạn.
Đặc biệt, bó hoa cẩm tú cầu cỡ lớn với hai tông màu hồng và xanh pastel do một chàng trai giấu mặt ôm được Tammy Phạm đăng tải đã khiến nhiều người hâm mộ tin rằng, Tammy Phạm đang tận hưởng hạnh phúc bên "nửa kia" mới của mình.
Mặc dù cả B Ray và Tammy Phạm đều đã có cuộc sống riêng sau chia tay, nhưng chuyện tình cảm của họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Hiện tại, B Ray đã công khai hẹn hò với một cô gái khác có tên Đinh Nhi.
Về phía Tammy Phạm, dù chưa chính thức xác nhận nhưng với những hình ảnh và dòng trạng thái đầy "hint" này, người hâm mộ tin rằng cô đã tìm được hạnh phúc mới và mong cô nàng sẽ sớm công khai danh tính "người đặc biệt" đó.
#Tammy Phạm #B Ray #tình mới #chuyện tình cảm #hot girl #bạn gái mới

