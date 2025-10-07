Hà Nội

Ánh sáng xanh rực rỡ tỏa ra từ hang động kỳ ảo nhất hành tinh

Kho tri thức

Hang đom đóm Waitomo ở New Zealand – kiệt tác thiên nhiên lung linh như bầu trời sao dưới lòng đất – là một trong những điểm đến kỳ ảo bậc nhất hành tinh.

T.B (tổng hợp)
Hình thành từ hàng triệu năm trước. Hang được tạo nên từ đá vôi bị nước mưa bào mòn suốt hơn 30 triệu năm, tạo ra hệ thống nhũ đá và măng đá tuyệt đẹp bên trong lòng đất. Ảnh: Pinterest.
Ngôi nhà của hàng nghìn côn trùng phát sáng. Hang Waitomo là nơi sinh sống của loài ruồi nấm đặc hữu Arachnocampa luminosa, chỉ có ở New Zealand, phát sáng bằng phản ứng sinh học để thu hút con mồi. Ảnh: Pinterest.
Đom đóm thực chất là ấu trùng. “Đom đóm” Waitomo thực chất là ấu trùng của loài ruồi nấm đã đề cập. Chúng phát sáng để dụ côn trùng bay vào những sợi tơ dính do chính mình giăng ra. Ảnh: Pinterest.
Ánh sáng xanh kỳ ảo như dải Ngân Hà. Khi du khách đi thuyền trong bóng tối, hàng nghìn đom đóm tỏa sáng xanh lam trên trần hang, tạo nên khung cảnh huyền ảo như bầu trời đầy sao. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện bởi người Māori bản địa. Người Māori là những người đầu tiên biết đến và tôn kính hang Waitomo, xem nơi đây như một không gian linh thiêng gắn với các truyền thuyết cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Khám phá khoa học đầu tiên vào năm 1887. Hai người New Zealand, Tane Tinorau và nhà khảo sát Fred Mace, là những người đầu tiên thám hiểm hang bằng chiếc bè thô sơ. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống hang động rộng lớn. Waitomo chỉ là một phần của mạng lưới hơn 300 hang động trong khu vực, kết nối bằng sông ngầm và lối đi hẹp, tạo nên mê cung địa chất ngoạn mục. Ảnh: Pinterest.
Điểm du lịch sinh thái nổi tiếng toàn cầu. Ngày nay, hang đom đóm Waitomo là biểu tượng du lịch của New Zealand, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực của “bầu trời đêm trong lòng đất”. Ảnh: Pinterest.
