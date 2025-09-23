Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Công cụ bện dây thừng 40.000 năm tuổi

Kho tri thức

Công cụ bện dây thừng 40.000 năm tuổi

Một vật thể làm công cụ bện dây thừng 40.000 năm tuổi được tìm thấy trong hang động nổi tiếng ở Đức giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren đang khai quật Hang Hohle Fels ở dãy núi Swabian Jura, tây nam nước Đức thì bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
Các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren đang khai quật Hang Hohle Fels ở dãy núi Swabian Jura, tây nam nước Đức thì bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
Được chạm khắc từ ngà voi ma mút, vật thể này dài 20 cm và trên mặt có các lỗ đường kính 7-9 mm. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
Được chạm khắc từ ngà voi ma mút, vật thể này dài 20 cm và trên mặt có các lỗ đường kính 7-9 mm. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
.Các lỗ được khắc theo hình xoắn ốc sâu, không mang tính trang trí mà là những đặc điểm thiết thực giúp luồn sợi thực vật bện thành dây thừng chắc chắn. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
.Các lỗ được khắc theo hình xoắn ốc sâu, không mang tính trang trí mà là những đặc điểm thiết thực giúp luồn sợi thực vật bện thành dây thừng chắc chắn. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu cho thấy, công cụ này có niên đại 40.000 năm tuổi dùng để bện dây thừng. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu cho thấy, công cụ này có niên đại 40.000 năm tuổi dùng để bện dây thừng. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
Công cụ này được tìm thấy trong cùng một hang động với bức tượng Venus và cây sáo, ước tính cũng có niên đại khoảng 40.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
Công cụ này được tìm thấy trong cùng một hang động với bức tượng Venus và cây sáo, ước tính cũng có niên đại khoảng 40.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Tiền sử Blaubeuren.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Công cụ #dây thừng #hiện vật #vật thể #hang động

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT