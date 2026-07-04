Anh đầu tư 767 triệu USD vào hạ tầng khoa học quốc phòng

Chính phủ Vương quốc Anh sẽ đầu tư 767 triệu USD trong bốn năm tới để mở rộng Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.

Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (Dstl) của Anh sẽ được mở rộng và xây dựng một cơ sở nghiên cứu tại Porton Down, tây nam nước Anh. Việc này sẽ tiêu tốn của nước Anh 767 triệu USD trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng.

Khoản vốn này nằm trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng nhằm tăng cường năng lực của Vương quốc Anh trong việc phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa chiến tranh sinh học cũng như các rủi ro sinh học mới nổi khác.

Dstl nhận thêm 767 triệu USD để nghiên cứu công nghệ hiện đại cho nền quốc phòng nước Anh.

Phòng thí nghiệm mới sẽ được đặt tên theo cựu Ngoại trưởng Anh Ernest Bevin, một trong những nhân vật sáng lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Các nhà khoa học và chuyên gia làm việc tại Dstl đã đóng góp rất nhiều, thường là thầm lặng, để bảo vệ đất nước và các đồng minh của chúng ta trong bối cảnh thế giới ngày càng nguy hiểm và khó lường,” Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis phát biểu.

Tổng giám đốc Dstl, ông Paul Hollinshead, cho biết: “Khoản đầu tư này củng cố cho những công việc thiết yếu mà Dstl thực hiện hàng ngày nhằm bảo vệ Lực lượng Vũ trang Anh và phòng thủ quốc gia.”

Thông báo này cũng được đưa ra sau khi London quyết định phân bổ 1,6 tỷ bảng Anh (2,1 tỷ USD) cho Quỹ Đổi mới Quốc phòng Anh đến năm 2030, nhằm thúc đẩy phát triển và triển khai các công nghệ quốc phòng mới.

Một trong những ưu tiên trước mắt là phát triển công nghệ chống ngầm cho Hải quân Anh.

Một trong những dự án được quỹ hỗ trợ là Proteus, trực thăng cỡ lớn hoàn toàn tự động đầu tiên của Anh, đang được phát triển để hỗ trợ các nhiệm vụ chống tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh.

Dstl là cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Anh, chuyên phát triển và đánh giá các công nghệ tiên tiến cho lực lượng vũ trang trong các lĩnh vực như hệ thống tự động, năng lực dưới nước, vũ khí năng lượng định hướng và trí tuệ nhân tạo.

Tổ chức này từng thu hút sự chú ý quốc tế vào năm 2018 sau khi phân tích các mẫu chất độc thần kinh Novichok cấp quân sự được sử dụng trong vụ đầu độc cựu sĩ quan tình báo Nga Sergei Skripal tại Salisbury.

Dstl cũng đã hỗ trợ nhiều chương trình quốc phòng lớn, bao gồm vũ khí laser năng lượng cao DragonFire và các công nghệ máy bay không người lái cung cấp cho Ukraine.