Bí mật lỗ nhỏ trên tai nghe iPhone, 90% người dùng nhầm

Số hóa

Bí mật lỗ nhỏ trên tai nghe iPhone, 90% người dùng nhầm

Những lỗ nhỏ trên tai nghe iPhone không phải mic đàm thoại mà là chi tiết quan trọng giúp cải thiện âm thanh, độ ổn định và trải nghiệm nghe.

Thiên Trang (TH)
Tai nghe iPhone luôn có những lỗ nhỏ li ti khiến hơn 90% người dùng lầm tưởng đây là vị trí micro đàm thoại.
Thực tế, với EarPods có dây, micro và nút điều khiển được đặt trên dây, không nằm ở các lỗ trên housing tai nghe.
Những lỗ nhỏ này được Apple thiết kế nhằm cải thiện chất lượng âm thanh tổng thể khi nghe nhạc.
Bên trong tai nghe là loa kích thước nhỏ hoạt động bằng rung động, dễ tạo áp suất không khí trong khoang loa.
Nếu áp suất tích tụ, màng loa rung kém hiệu quả và làm suy giảm âm thanh, đặc biệt ở dải bass.
Các lỗ nhỏ cho phép không khí lưu thông, giúp giảm áp suất và để màng loa rung tự do, âm thanh rõ và cân bằng hơn.
Thiết kế này còn hạn chế tiếng ồn “thình thịch” khi dây tai nghe va chạm cơ thể trong lúc di chuyển.
Nhờ đó, tai nghe iPhone vừa ôm tai chắc hơn, ít rơi rớt hơn, vừa mang lại trải nghiệm nghe nhạc tối ưu mỗi ngày.
#tai nghe #iPhone #lỗ nhỏ #âm thanh #micro #EarPods

