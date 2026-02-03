Hà Nội

Bỏ tiền mua ảnh screenshot iPhone, giới trẻ sống ảo gây sốc

Số hóa

Bỏ tiền mua ảnh screenshot iPhone, giới trẻ sống ảo gây sốc

Dịch vụ bán ảnh chụp màn hình iPhone theo yêu cầu đang lan nhanh trên mạng xã hội, phản ánh việc hình ảnh “đang dùng iPhone” được coi trọng hơn trải nghiệm thật

Thiên Trang (TH)
Thời gian gần đây, dịch vụ chụp screenshot iPhone theo yêu cầu bất ngờ nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là bảng giá dịch vụ chụp screenshot bằng iPhone tại Indonesia (đã được dịch sang tiếng Việt bằng Google Translate.
Chỉ với vài nghìn đồng, người dùng có thể sở hữu ảnh màn hình iOS giống hệt iPhone thật để đăng Facebook, Instagram hay TikTok.
Khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên không dùng iPhone nhưng muốn xây dựng hình ảnh cá nhân “chuẩn Apple”.
Giá trị của dịch vụ nằm ở giao diện iOS, font chữ và những chi tiết quen thuộc như dòng “Twitter for iPhone”.
Nhiều người bán coi đây là nghề tay trái, mỗi ngày nhận hàng chục đơn nhờ nhu cầu ổn định từ giới trẻ.
Tuy nhiên, trào lưu này nhanh chóng gây tranh cãi khi bị cho là quá coi trọng vỏ bọc trong đời sống số.
Chuyên gia an ninh mạng Alfons Tanujaya cảnh báo rủi ro bảo mật nếu người dùng chia sẻ tài khoản để chụp screenshot.
Hiện tượng này cho thấy trong thời đại sống ảo, một ảnh chụp màn hình iPhone cũng có thể trở thành “giá trị xã hội”.
Thiên Trang (TH)
