Người dùng iPhone bắt đầu nhận tiền đền bù từ Apple

Apple chính thức chi trả tiền bồi thường từ gói dàn xếp 95 triệu USD, khép lại bê bối Siri ghi âm trái phép gây chấn động toàn cầu.
Thương hiệu xe Pháp Peugeot vừa chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên về phiên bản 2008 Iconic Limited tại thị trường Việt Nam.
Nhiều vị trí trong nhà đặt cây tưởng như rất đẹp nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vận khí của gia chủ nếu bố trí sai cách.
Venta Silurum là một trong những di tích La Mã quan trọng nhất tại Wales, phản ánh rõ nét quá trình đô thị hóa ở khu vực dưới thời đế quốc La Mã.
Khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm MESSENGER của NASA, các nhà khoa học phát hiện sao Thủy chưa thực sự “chết”.
Quang Lê bưng bê, rửa chén bát để trang trải học hành. Nam ca sĩ từng kết hôn năm 22 tuổi.
Chi phí AI khổng lồ khiến Elon Musk phải tái cấu trúc đế chế, khi Tesla không còn là “pháo đài” tài chính đủ mạnh để gánh tham vọng.
Trong bối cảnh phân khúc bán tải đang chứng kiến làn sóng điện hóa mạnh mẽ, Isuzu đang xem xét việc phát triển phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu D-Max.
Vào đêm 2/2, người yêu thiên văn ở một số nơi trên thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng "Trăng tuyết" tuyệt đẹp.
Theo YouTuber Dave2D, laptop Windows đã đủ mạnh để cạnh tranh Apple, nhưng Windows 11 với AI bị nhồi nhét lại đang kéo tụt toàn bộ trải nghiệm người dùng.
Nữ streamer đình đám một thời Ngân Sát Thủ vừa khiến người hâm mộ 'tan chảy' khi tung bộ ảnh áo dài với phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm.
Một khu định cư thời nhà Hán bảo tồn tốt đã được phát hiện gần thành phố cổ Trường An ở tây bắc Trung Quốc.
Khi ra đồng đặt lồng bắt cua, một người dân ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một con tê tê bị mắc kẹt trong lồng. Đây là loài động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.
Uyển Ân diện áo dài nền nã, khoe dáng mỏng khi giảm hơn 10 kg. Mạnh Trường hội ngộ NSƯT Võ Hoài Nam trong phim mới.
Với giá dao động từ 3 đến gần 20 triệu đồng/chậu, quất tiểu cảnh độc đáo trở thành mặt hàng hút khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Không có gì ngạc nhiên khi Toyota chiếm ưu thế áp đảo với 8/12 mẫu trong danh sách xe ôtô bền nhất năm 2025 của Consumer Reports.
Ca sĩ Quang Lê không chỉ duy trì sức hút trên sân khấu mà còn có nguồn thu ổn định từ YouTube, giúp anh sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.
Hoa, cây cỏ trong khu vườn của Kim Hiền đa dạng, mỗi loài mang một sắc thái khác nhau giúp nữ diễn viên cảm thấy được thư giãn.
'Hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm mới đây đã tung ra bộ ảnh xuất hiện bên 'người bạn diễn' đặc biệt đó là chú ngựa, linh vật biểu trưng cho năm 2026.
Sau Rằm tháng Chạp 2025, những con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi về tài chính, mở rộng kinh doanh và gặp quý nhân phù trợ.
Nhiều dòng chữ kiểu graffiti mang thông điệp kỳ quái, bí ẩn được tìm thấy trong một nhà tù Hy Lạp cổ đại gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Diện trang phục bay bổng, thần thái trong veo, Hoa hậu Thanh Thủy khiến khán giả không khỏi xao xuyến khi góp mặt trong concert của Hòa Minzy.