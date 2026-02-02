Hà Nội

Người dùng iPhone bắt đầu nhận tiền đền bù từ Apple

Số hóa

Người dùng iPhone bắt đầu nhận tiền đền bù từ Apple

Apple chính thức chi trả tiền bồi thường từ gói dàn xếp 95 triệu USD, khép lại bê bối Siri ghi âm trái phép gây chấn động toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Sau nhiều năm kiện tụng, Apple đã bắt đầu giải ngân tiền bồi thường cho người dùng iPhone trong vụ bê bối quyền riêng tư liên quan đến Siri.
Vụ việc xuất phát từ năm 2019, khi Siri bị tố tự kích hoạt và ghi âm các cuộc trò chuyện riêng tư mà không có lệnh của người dùng.
Để dàn xếp vụ kiện tập thể, Apple chấp nhận chi 95 triệu USD cho những người bị ảnh hưởng trên toàn cầu.
Theo 9to5Mac, các khoản thanh toán đầu tiên hiện đã được chuyển đến những người nộp đơn hợp lệ từ năm ngoái.
Đối tượng được bồi thường là người sở hữu thiết bị Apple hỗ trợ Siri trong giai đoạn từ tháng 9/2014 đến cuối năm 2024.
Mức tiền thực nhận chỉ khoảng 8,02 USD cho mỗi thiết bị, thấp hơn đáng kể so với con số dự kiến ban đầu.
Nguyên nhân được cho là số lượng đơn yêu cầu hợp lệ vượt dự đoán, khiến khoản tiền 95 triệu USD bị chia nhỏ.
Dù giá trị không lớn, việc chi trả này đánh dấu bước đi quan trọng của Apple trong việc thừa nhận trách nhiệm và siết chặt chính sách bảo mật Siri.
Thiên Trang (TH)
#Apple #iPhone #bồi thường #Siri #quyền riêng tư #bảo mật

