Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ẩm thực sống Hàn Quốc, những món ăn 'dị' nhưng cuốn hút du khách

Du lịch

Ẩm thực sống Hàn Quốc, những món ăn 'dị' nhưng cuốn hút du khách

Hàn Quốc nổi bật với ẩm thực sống độc đáo: bạch tuộc, cá dương vật, đỉa biển hay cá đuối lên men, thử thách vị giác và trải nghiệm du khách

Vân Giang (Tổng hợp)
Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với kim chi, bulgogi hay gimbap mà còn sở hữu một nền ẩm thực sống đầy thú vị và đôi khi… gây sốc với du khách nước ngoài.
Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với kim chi, bulgogi hay gimbap mà còn sở hữu một nền ẩm thực sống đầy thú vị và đôi khi… gây sốc với du khách nước ngoài.
Tại các nhà hàng, quán hải sản hay chợ địa phương, thực khách có thể bắt gặp những món ăn tưởng như “dị”, từ bạch tuộc còn ngọ nguậy trên đĩa, cá dương vật, đến đỉa biển và cá đuối lên men. Với người bản địa, đây là những món ăn truyền thống, hấp dẫn và giàu hương vị, nhưng với du khách lần đầu thử, không ít người phải đắn đo trước khi cầm đũa.
Tại các nhà hàng, quán hải sản hay chợ địa phương, thực khách có thể bắt gặp những món ăn tưởng như “dị”, từ bạch tuộc còn ngọ nguậy trên đĩa, cá dương vật, đến đỉa biển và cá đuối lên men. Với người bản địa, đây là những món ăn truyền thống, hấp dẫn và giàu hương vị, nhưng với du khách lần đầu thử, không ít người phải đắn đo trước khi cầm đũa.
Một trong những món phổ biến là Hweh – gỏi cá sống. Thực khách sẽ thấy đầu bếp lấy cá trực tiếp từ bể, thái nhỏ và bày ra đĩa cùng các món ăn kèm để cân bằng vị. Ảnh Dichoi
Một trong những món phổ biến là Hweh – gỏi cá sống. Thực khách sẽ thấy đầu bếp lấy cá trực tiếp từ bể, thái nhỏ và bày ra đĩa cùng các món ăn kèm để cân bằng vị. Ảnh Dichoi
Không giống sashimi Nhật Bản, Hweh thường được nhúng vào sốt gochujang ngọt cay, sau đó cuộn trong lá vừng (ssam) trước khi thưởng thức. Vị cá dai, đậm đà, mang đến trải nghiệm ẩm thực tươi sống độc đáo, khiến nhiều du khách nhớ mãi. Ảnh Dichoi
Không giống sashimi Nhật Bản, Hweh thường được nhúng vào sốt gochujang ngọt cay, sau đó cuộn trong lá vừng (ssam) trước khi thưởng thức. Vị cá dai, đậm đà, mang đến trải nghiệm ẩm thực tươi sống độc đáo, khiến nhiều du khách nhớ mãi. Ảnh Dichoi
Khác biệt hơn, Hongeo – cá đuối lên men lại nổi tiếng với mùi khai mạnh. Cá được ướp suốt một tháng và ăn sống khi thái lát mỏng. Ảnh Open passports
Khác biệt hơn, Hongeo – cá đuối lên men lại nổi tiếng với mùi khai mạnh. Cá được ướp suốt một tháng và ăn sống khi thái lát mỏng. Ảnh Open passports
Mùi ammoniac đặc trưng khiến nhiều người e dè, nhưng với tín đồ ẩm thực Hàn Quốc, Hongeo lại là món “nghiện” không thể bỏ qua. Đây là một trong những món ăn thể hiện rõ nhất sự khác biệt trong khẩu vị truyền thống của xứ sở kim chi. Ảnh NPR
Mùi ammoniac đặc trưng khiến nhiều người e dè, nhưng với tín đồ ẩm thực Hàn Quốc, Hongeo lại là món “nghiện” không thể bỏ qua. Đây là một trong những món ăn thể hiện rõ nhất sự khác biệt trong khẩu vị truyền thống của xứ sở kim chi. Ảnh NPR
Một trải nghiệm ẩm thực sống khác là Gejang – cua sống ngâm nước tương. Những con cua nhỏ được ướp trong nước tương hoặc sốt bột ớt, sau đó phục vụ nguyên con. Ảnh MIA
Một trải nghiệm ẩm thực sống khác là Gejang – cua sống ngâm nước tương. Những con cua nhỏ được ướp trong nước tương hoặc sốt bột ớt, sau đó phục vụ nguyên con. Ảnh MIA
Khi thưởng thức, thực khách thường dùng cơm trắng múc vào mai cua, trộn đều với gạch cua để tận hưởng vị mặn ngọt hài hòa. Gejang được đánh giá là món ăn vừa ngon vừa giải nhiệt, đặc biệt phổ biến vào những ngày nắng nóng. Ảnh MIA
Khi thưởng thức, thực khách thường dùng cơm trắng múc vào mai cua, trộn đều với gạch cua để tận hưởng vị mặn ngọt hài hòa. Gejang được đánh giá là món ăn vừa ngon vừa giải nhiệt, đặc biệt phổ biến vào những ngày nắng nóng. Ảnh MIA
Nếu muốn thử cảm giác mạnh, Sannakji – bạch tuộc sống chính là lựa chọn. Những chiếc xúc tu còn ngọ nguậy trên đĩa có thể bám vào cổ họng nếu ăn không cẩn thận, vì vậy người Hàn thường chấm dầu mè để giảm nguy cơ. Ảnh Baophunu
Nếu muốn thử cảm giác mạnh, Sannakji – bạch tuộc sống chính là lựa chọn. Những chiếc xúc tu còn ngọ nguậy trên đĩa có thể bám vào cổ họng nếu ăn không cẩn thận, vì vậy người Hàn thường chấm dầu mè để giảm nguy cơ. Ảnh Baophunu
Ngoài phiên bản cắt nhỏ, một số nơi còn phục vụ bạch tuộc sống nguyên con (Sebalnakji), cho phép thực khách quấn xúc tu bằng tay hoặc đũa và thưởng thức ngay. Đây là món ăn nổi tiếng “dị” nhưng lại được nhiều người trong nước yêu thích. Ảnh Baophunu
Ngoài phiên bản cắt nhỏ, một số nơi còn phục vụ bạch tuộc sống nguyên con (Sebalnakji), cho phép thực khách quấn xúc tu bằng tay hoặc đũa và thưởng thức ngay. Đây là món ăn nổi tiếng “dị” nhưng lại được nhiều người trong nước yêu thích. Ảnh Baophunu
Một món ăn ít “kinh dị” hơn nhưng vẫn độc đáo là Gaebul – cá dương vật hay trùn biển. Trông giống những con giun, Gaebul thường ăn kèm sốt chogochujang hoặc kim chi. Ảnh Cultura Colective
Một món ăn ít “kinh dị” hơn nhưng vẫn độc đáo là Gaebul – cá dương vật hay trùn biển. Trông giống những con giun, Gaebul thường ăn kèm sốt chogochujang hoặc kim chi. Ảnh Cultura Colective
Món này có quanh năm nhưng ngon nhất vào khoảng tháng 10, trở thành một trong những đặc sản sống không thể bỏ qua với du khách thích khám phá ẩm thực. Ảnh Cultura Colective
Món này có quanh năm nhưng ngon nhất vào khoảng tháng 10, trở thành một trong những đặc sản sống không thể bỏ qua với du khách thích khám phá ẩm thực. Ảnh Cultura Colective
Đỉa biển – hay còn gọi là hải sâm sống là món ăn đặc trưng của đảo Jeju. Sau khi ngâm muối và làm sạch nội tạng, thịt đỉa biển được thái miếng vừa ăn, bày lên đĩa và thưởng thức cùng nước chấm đậm đà. Vị dai, mọng nước của món ăn kích thích vị giác, mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên. Du khách có thể tìm thấy món này tại các chợ hải sản, bờ biển hay nhà hàng địa phương. Ảnh Hungryworks
Đỉa biển – hay còn gọi là hải sâm sống là món ăn đặc trưng của đảo Jeju. Sau khi ngâm muối và làm sạch nội tạng, thịt đỉa biển được thái miếng vừa ăn, bày lên đĩa và thưởng thức cùng nước chấm đậm đà. Vị dai, mọng nước của món ăn kích thích vị giác, mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên. Du khách có thể tìm thấy món này tại các chợ hải sản, bờ biển hay nhà hàng địa phương. Ảnh Hungryworks
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ẩm thực sống Hàn Quốc độc đáo #Món ăn truyền thống gây sốc #Ẩm thực sống cá tươi #Món ăn lên men đặc trưng #Trải nghiệm ẩm thực mạnh mẽ #Các món hải sản sống đặc sắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT