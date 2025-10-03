Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tháng 10, rủ nhau vi vu Hàn Quốc ngắm thảm cỏ hồng Misa Gyeongjeong

Du lịch

Tháng 10, rủ nhau vi vu Hàn Quốc ngắm thảm cỏ hồng Misa Gyeongjeong

Mùa thu Hàn Quốc thêm phần lãng mạn với thảm cỏ hồng ở công viên Misa Gyeongjeong, điểm check-in miễn phí hút khách gần Seoul.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mỗi độ thu về, xứ sở kim chi lại khoác lên mình tấm áo lãng mạn, và một trong những “tọa độ sống ảo” được giới trẻ Hàn Quốc cũng như du khách quốc tế săn đón chính là công viên Misa Gyeongjeong, thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi-do. Ảnh IG_ mimm_taste
Mỗi độ thu về, xứ sở kim chi lại khoác lên mình tấm áo lãng mạn, và một trong những “tọa độ sống ảo” được giới trẻ Hàn Quốc cũng như du khách quốc tế săn đón chính là công viên Misa Gyeongjeong, thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi-do. Ảnh IG_ mimm_taste
Từ đầu tháng 10, nơi đây được phủ kín bởi những thảm cỏ hồng bạc trải dài, tạo nên khung cảnh bồng bềnh, mộng mơ chẳng khác gì trong truyện cổ tích. Ảnh IG_ mimm_taste
Từ đầu tháng 10, nơi đây được phủ kín bởi những thảm cỏ hồng bạc trải dài, tạo nên khung cảnh bồng bềnh, mộng mơ chẳng khác gì trong truyện cổ tích. Ảnh IG_ mimm_taste
Hàng ngàn bông cỏ nhỏ li ti đung đưa theo gió, ánh nắng chiều buông xuống càng khiến khung cảnh trở nên huyền ảo. Ảnh IG_ mimm_taste
Hàng ngàn bông cỏ nhỏ li ti đung đưa theo gió, ánh nắng chiều buông xuống càng khiến khung cảnh trở nên huyền ảo. Ảnh IG_ mimm_taste
Chính vì vậy, chỉ cần giơ máy ảnh lên, du khách đã dễ dàng có ngay những bức hình “triệu like” trên mạng xã hội. Ảnh IG_ mimm_taste
Chính vì vậy, chỉ cần giơ máy ảnh lên, du khách đã dễ dàng có ngay những bức hình “triệu like” trên mạng xã hội. Ảnh IG_ mimm_taste
Không chỉ đẹp, công viên Misa Gyeongjeong còn là điểm đến miễn phí tham quan (du khách chỉ cần trả phí gửi xe). Đây là một điểm cộng lớn, giúp mọi người thoải mái tận hưởng không khí trong lành, vừa dạo chơi vừa ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè. Ảnh IG_ mimm_taste
Không chỉ đẹp, công viên Misa Gyeongjeong còn là điểm đến miễn phí tham quan (du khách chỉ cần trả phí gửi xe). Đây là một điểm cộng lớn, giúp mọi người thoải mái tận hưởng không khí trong lành, vừa dạo chơi vừa ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè. Ảnh IG_ mimm_taste
Theo chia sẻ từ các travel blogger, nếu muốn bức hình nổi bật giữa thảm cỏ hồng, du khách nên chọn trang phục sáng màu, nhẹ nhàng. Ảnh IG_ mimm_taste
Theo chia sẻ từ các travel blogger, nếu muốn bức hình nổi bật giữa thảm cỏ hồng, du khách nên chọn trang phục sáng màu, nhẹ nhàng. Ảnh IG_ mimm_taste
Ngoài ra, thời điểm lý tưởng nhất để ghé công viên là từ nay đến giữa tháng 10, khi cỏ hồng đang nở rộ và giữ được màu sắc đẹp nhất. Ảnh IG_ mimm_taste
Ngoài ra, thời điểm lý tưởng nhất để ghé công viên là từ nay đến giữa tháng 10, khi cỏ hồng đang nở rộ và giữ được màu sắc đẹp nhất. Ảnh IG_ mimm_taste
Nằm tại địa chỉ 15, Misa-dong, Hanam, Gyeonggi-do, công viên cách thủ đô Seoul không xa, thuận tiện cho du khách kết hợp tham quan nhiều điểm du lịch lân cận. Ảnh IG_ mimm_taste
Nằm tại địa chỉ 15, Misa-dong, Hanam, Gyeonggi-do, công viên cách thủ đô Seoul không xa, thuận tiện cho du khách kết hợp tham quan nhiều điểm du lịch lân cận. Ảnh IG_ mimm_taste
Buổi sáng và chiều muộn được xem là khoảng thời gian lý tưởng nhất để vừa dạo chơi, vừa chụp ảnh khi ánh sáng tự nhiên lên đẹp. Ảnh IG_ mimm_taste
Buổi sáng và chiều muộn được xem là khoảng thời gian lý tưởng nhất để vừa dạo chơi, vừa chụp ảnh khi ánh sáng tự nhiên lên đẹp. Ảnh IG_ mimm_taste
Mùa thu Hàn Quốc vốn đã nổi tiếng với lá vàng, lá đỏ, nay thêm sắc hồng dịu dàng của Misa Gyeongjeong càng khiến khung cảnh thêm quyến rũ. Ảnh IG_ mimm_taste
Mùa thu Hàn Quốc vốn đã nổi tiếng với lá vàng, lá đỏ, nay thêm sắc hồng dịu dàng của Misa Gyeongjeong càng khiến khung cảnh thêm quyến rũ. Ảnh IG_ mimm_taste
Tuy nhiên, để có thể tận mắt chiêm ngưỡng thảm cỏ hồng này, du khách Việt cần chuẩn bị visa Hàn Quốc trước chuyến đi. Hiện nay, nhiều công ty lữ hành uy tín đang hỗ trợ dịch vụ visa và tour trọn gói, giúp hành trình khám phá mùa thu xứ kim chi thuận lợi và an toàn hơn. Ảnh IG_ mimm_taste
Tuy nhiên, để có thể tận mắt chiêm ngưỡng thảm cỏ hồng này, du khách Việt cần chuẩn bị visa Hàn Quốc trước chuyến đi. Hiện nay, nhiều công ty lữ hành uy tín đang hỗ trợ dịch vụ visa và tour trọn gói, giúp hành trình khám phá mùa thu xứ kim chi thuận lợi và an toàn hơn. Ảnh IG_ mimm_taste
Tháng 10 đang ở những ngày đẹp nhất, và công viên Misa Gyeongjeong với thảm cỏ hồng lãng mạn chính là gợi ý lý tưởng cho du khách muốn ghi lại dấu ấn mùa thu Hàn Quốc. Ảnh IG_ mimm_taste
Tháng 10 đang ở những ngày đẹp nhất, và công viên Misa Gyeongjeong với thảm cỏ hồng lãng mạn chính là gợi ý lý tưởng cho du khách muốn ghi lại dấu ấn mùa thu Hàn Quốc. Ảnh IG_ mimm_taste
Vân Giang (Tổng hợp)
#du lịch Hàn Quốc #thảm cỏ hồng Misa Gyeongjeong #địa điểm du lịch miễn phí Hàn Quốc #check-in mùa thu Hàn Quốc #công viên Misa Gyeongjeong Hanam #địa điểm chụp ảnh đẹp Hàn Quốc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT