Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tóc Tiên khoe vai trần thon thả và vòng eo săn chắc nuột nà

Cộng đồng trẻ

Tóc Tiên khoe vai trần thon thả và vòng eo săn chắc nuột nà

Tóc Tiên trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong bộ váy hai mảnh ôm sát cơ thể. Bộ trang phục giúp nữ ca sĩ "flex" vai trần thon thả và vòng eo săn chắc nuột nà.

Thiên Anh
Tóc Tiên mới đây xuất hiện trong bộ váy hai mảnh ôm sát cơ thể được cắt xẻ mạnh tay giúp nữ ca sĩ "flex" vai trần thon thả và vòng eo săn chắc nuột nà
Tóc Tiên mới đây xuất hiện trong bộ váy hai mảnh ôm sát cơ thể được cắt xẻ mạnh tay giúp nữ ca sĩ "flex" vai trần thon thả và vòng eo săn chắc nuột nà
Nhiều cư dân mạng dành lời khen với visual ướt át, gợi cảm và phong độ thời trang hiếm khi xuống cấp của Tóc Tiên.
Nhiều cư dân mạng dành lời khen với visual ướt át, gợi cảm và phong độ thời trang hiếm khi xuống cấp của Tóc Tiên.
Dưới ánh đèn flash, Tóc Tiên tỏa ra thần thái tự tin, từng góc nghiêng đều "slay" đúng chuẩn mỹ nhân gợi cảm Vbiz.
Dưới ánh đèn flash, Tóc Tiên tỏa ra thần thái tự tin, từng góc nghiêng đều "slay" đúng chuẩn mỹ nhân gợi cảm Vbiz.
Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở outfit, mà ở gương mặt có phần khác lạ của Tóc Tiên.
Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở outfit, mà ở gương mặt có phần khác lạ của Tóc Tiên.
Trong loạt ảnh và fancam tại sự kiện, phần mũi của Tóc Tiên hiện rõ thẳng tắp và dài hơn thường lệ. Ở một số khoảnh khắc nghiêng, đầu mũi nhọn khiến tổng thể gương mặt cô trông dài và góc cạnh hơn trước.
Trong loạt ảnh và fancam tại sự kiện, phần mũi của Tóc Tiên hiện rõ thẳng tắp và dài hơn thường lệ. Ở một số khoảnh khắc nghiêng, đầu mũi nhọn khiến tổng thể gương mặt cô trông dài và góc cạnh hơn trước.
Chính chi tiết này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về việc nữ ca sĩ đã can thiệp thẩm mỹ.
Chính chi tiết này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về việc nữ ca sĩ đã can thiệp thẩm mỹ.
Theo đó, một bên cho rằng Tóc Tiên trông mặn mà, cuốn hút và "slay" hơn bao giờ hết, hợp với hình tượng phụ nữ hiện đại mạnh mẽ mà cô xây dựng suốt thời gian qua.
Theo đó, một bên cho rằng Tóc Tiên trông mặn mà, cuốn hút và "slay" hơn bao giờ hết, hợp với hình tượng phụ nữ hiện đại mạnh mẽ mà cô xây dựng suốt thời gian qua.
Ngược lại, nhiều người tiếc nuối visual trước đây của Tóc Tiên - khi đường nét gương mặt vẫn sắc sảo nhưng tự nhiên, mềm mại và mang nét riêng không thể trộn lẫn.
Ngược lại, nhiều người tiếc nuối visual trước đây của Tóc Tiên - khi đường nét gương mặt vẫn sắc sảo nhưng tự nhiên, mềm mại và mang nét riêng không thể trộn lẫn.
Tóc Tiên từng nhiều lần thử nghiệm phong cách, từ mái tóc pixie cá tính đến layout trang điểm đậm chất Âu. Tuy nhiên, với lần xuất hiện này, sự thay đổi ở khuôn mặt quá rõ khiến công chúng có phần bất ngờ.
Tóc Tiên từng nhiều lần thử nghiệm phong cách, từ mái tóc pixie cá tính đến layout trang điểm đậm chất Âu. Tuy nhiên, với lần xuất hiện này, sự thay đổi ở khuôn mặt quá rõ khiến công chúng có phần bất ngờ.
Dù nhận được khen chê trái chiều, không thể phủ nhận rằng Tóc Tiên vẫn là một trong những nghệ sĩ của Vbiz giữ được sức hút ổn định. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Dù nhận được khen chê trái chiều, không thể phủ nhận rằng Tóc Tiên vẫn là một trong những nghệ sĩ của Vbiz giữ được sức hút ổn định. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Tóc Tiên #vai trần #eo săn chắc #thời trang #ca sĩ #ca sĩ tóc tiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT