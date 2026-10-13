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Số hóa - Xe

AI tạo ra phiên bản mã nguồn mở của Adobe Photoshop và Premere

Một người đã dùng trí tuệ nhân tạo code ra các phiên bản "mã nguồn mở, môi trường sạch" của Adobe Photoshop và Premier và loạt ứng dụng khác bằng ngôn ngữ Rust.

Tuệ Minh

Như một minh chứng thú vị cho sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và những thách thức pháp lý tiềm tàng, Claude Code và các tác nhân AI đã tạo ra các phiên bản " mã nguồn mở, được lập trình lại hoàn toàn mới " của Adobe Photoshop, Adobe Premier và Adobe Lightroom.

Sử dụng Claude Opus 5.5 và ngôn ngữ lập trình Rust, người tạo ra các ứng dụng này, Brandon Thomas đến từ Atlanta, cho biết anh đã tái tạo lại Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat Pro, After Effects và InDesign, và cho phép sử dụng chúng miễn phí.

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Toàn bộ gói ứng dụng "nhái" Adobe được vibe code bằng mã nguồn mở.

Các phiên bản mới này có tên gọi chính thức là Photocraft, Vectorcraft, Filmcraft, Lightcraft, Printcraft, Effectcraft và Designcraft . Dự án tổng thể có tên là Artcraft .

Một trong những bài đăng trên Reddit của Thomas thông báo về việc phát hành sản phẩm không hề giấu giếm mối liên hệ với Adobe, khoe khoang rằng AI "giúp tôi tái tạo 7 ứng dụng hàng đầu của Adobe."

Adobe, với các phần mềm sáng tạo tiêu chuẩn ngành, từ lâu đã là nguồn gây khó chịu cho giới sáng tạo, đặc biệt là hành vi của công ty sau khi chuyển sang mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).

Đầu năm nay, Adobe đã đồng ý dàn xếp với số tiền 150 triệu đô la sau khi chính phủ liên bang kiện công ty vào năm 2024, cáo buộc rằng họ đã "giam cầm" người dùng trong các gói đăng ký không mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng. Thỏa thuận này đi kèm với lệnh cấm nhằm khắc phục các vi phạm bị cáo buộc.

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Giao diện cực kỳ chuyên nghiệp của Filmcraft giống hệt với Adobe Premere.

Trong một bài đăng trên diễn đàn Hacker News cho rằng các ứng dụng đang ở giai đoạn alpha ban đầu và "chưa sẵn sàng". Anh ấy mời các nhà phát triển đóng góp cho dự án mã nguồn mở và nói rằng anh ấy sẽ trả tiền thưởng cho việc tìm ra lỗi.

Trước khi cơn sốt AI "nổi loạn" về AI năm 2026 là "SaaSpocalypse" (Ngày tận thế của SaaS), thay vì trả tiền cho các gói đăng ký phần mềm, người dùng sẽ sớm tự viết mã phần mềm của riêng mình, giống như cách Thomas đã làm ở đây.

Điều đáng chú ý là bài đăng trên Reddit của Thomas cho biết anh ấy "không chỉ là một lập trình viên nghiệp dư", mà là "một chuyên gia kỳ cựu 15 năm trong ngành, đã viết mọi thứ từ hệ thống thanh toán có độ chính xác 99.999% xử lý hàng tỷ đô la giao dịch mỗi ngày đến tự động hóa robot và quang học tiên tiến".

Vì vậy, có lẽ vẫn còn quá sớm để bắt đầu nói rằng các phần mềm trả phí đã chết Tuy nhiên, Adobe có lẽ không vui khi có sự cạnh tranh như vậy.

Video: Sử dụng Claude để viết ra bộ ứng dụng hàng đầu của Adobe bằng mã nguồn mở
Github/Hack Insider
#AI mã nguồn mở #Adobe Photoshop #Adobe Premiere #Phần mềm sáng tạo #Rust

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