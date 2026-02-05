Hà Nội

Giải trí

Á khôi Phương Linh vừa bị tạm giữ vì bán dâm là ai?

Bùi Thị Phương Linh từng hứa hẹn sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Mới đây, cô bị tạm giữ vì bán dâm.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Báo Văn Hóa, lực lượng cảnh sát hình sự thuộc tổ địa bàn Long Biên - Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa bắt quả tang vụ việc mua bán dâm xảy ra trên địa bàn. Á khôi Bùi Thị Phương Linh (sinh năm 2004) là một trong những người liên quan đến vụ việc.

Quá trình điều tra cho thấy Phương Linh đã tham gia hoạt động bán dâm khi khách mua dâm có nhu cầu. Bên cạnh đó, cô còn kết nối với các đối tượng mua dâm, thỏa thuận giá bán dâm và điều động nhiều người khác tham gia bán dâm theo yêu cầu của khách. Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

tienphong.jpg
Á khôi Phương Linh bị tạm giữ. Ảnh: Tiền Phong.

Trước khi bị tạm giữ, Phương Linh đoạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Theo Dân Việt, ngay từ những vòng thi đầu tiên, Phương Linh đã gây chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng, phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Phương Linh từng chia sẻ rằng cô đến với các cuộc thi sắc đẹp không chỉ để khẳng định bản thân mà còn muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng mềm và bản lĩnh sân khấu.

danviet1.jpg
Phương Linh đoạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Ảnh: Dân Việt.

Theo Tri Thức - Znews, tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, Phương Linh cho biết, sau cuộc thi, cô sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Tuy nhiên, sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025 kết thúc, Phương Linh không tham gia bất cứ hoạt động nào khác. Người đẹp sinh năm 2004 cũng hạn chế hoạt động mạng xã hội.

Giải trí

Cuộc sống của Ngân 98 trước khi vướng vòng lao lý ra sao?

Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô thi nhan sắc, đóng phim.

ngan1.jpg
Theo Công An TP HCM, Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Công An TP HCM.
ngan2.jpg
Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Ảnh: Znews.
Xem chi tiết

Giải trí

Ngọc Anh và những gương mặt showbiz Việt vướng vòng lao lý năm 2025

Các vụ việc của Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên và nhà thiết kế Nguyễn Công Trí gây xôn xao dư luận trong năm 2025.

anh1.jpg
Mới đây, theo Vietnamnet, Công an TPHCM xác định Miss Audition 2006 Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động bán khí cười cho dân chơi tại quán bar Lava ở TPHCM. Ảnh: Tiền Phong.
anh2.jpg
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, Ngọc Anh làm người mẫu ảnh. Ảnh: Znews.
Xem chi tiết

Giải trí

Thùy Tiên từ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đến vướng vòng lao lý

Thùy Tiên đổi đời nhờ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 trước khi bị khởi tố liên quan vụ án kẹo rau củ Kera.

tien1.jpg
Ngày 19/5, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa dối khách hàng. Đây là diễn biến quá trình mở rộng điều tra vụ án, sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối người tiêu dùng liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Chị Em Rọt. Cùng với Hoa hậu Thùy Tiên, có 4 người khác cũng bị khởi tố trong giai đoạn này. Ảnh: VTV.
tien2.jpg
Theo Công An Nhân Dân, theo tài liệu điều tra, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần. Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm. Ảnh: Công An Nhân Dân.
Xem chi tiết

