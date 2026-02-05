Á khôi Phương Linh vừa bị tạm giữ vì bán dâm là ai?

Bùi Thị Phương Linh từng hứa hẹn sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Mới đây, cô bị tạm giữ vì bán dâm.

Theo Báo Văn Hóa, lực lượng cảnh sát hình sự thuộc tổ địa bàn Long Biên - Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa bắt quả tang vụ việc mua bán dâm xảy ra trên địa bàn. Á khôi Bùi Thị Phương Linh (sinh năm 2004) là một trong những người liên quan đến vụ việc.

Quá trình điều tra cho thấy Phương Linh đã tham gia hoạt động bán dâm khi khách mua dâm có nhu cầu. Bên cạnh đó, cô còn kết nối với các đối tượng mua dâm, thỏa thuận giá bán dâm và điều động nhiều người khác tham gia bán dâm theo yêu cầu của khách. Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Á khôi Phương Linh bị tạm giữ. Ảnh: Tiền Phong.

Trước khi bị tạm giữ, Phương Linh đoạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Theo Dân Việt, ngay từ những vòng thi đầu tiên, Phương Linh đã gây chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng, phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Phương Linh từng chia sẻ rằng cô đến với các cuộc thi sắc đẹp không chỉ để khẳng định bản thân mà còn muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng mềm và bản lĩnh sân khấu.

Phương Linh đoạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Ảnh: Dân Việt.

Theo Tri Thức - Znews, tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, Phương Linh cho biết, sau cuộc thi, cô sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Tuy nhiên, sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025 kết thúc, Phương Linh không tham gia bất cứ hoạt động nào khác. Người đẹp sinh năm 2004 cũng hạn chế hoạt động mạng xã hội.