Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quỳnh Kool đổi gió màu tóc, nhận về nhiều sự chú ý từ khán giả

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Kool đổi gió màu tóc, nhận về nhiều sự chú ý từ khán giả

Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool gây chú ý chính là việc cô thay đổi diện mạo với màu tóc đen tự nhiên sau thời gian dài trung thành với tông nâu sáng.

Thiên Anh
Mới đây, Quỳnh Kool khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến du lịch mới nhất. Trong loạt ảnh này, điều gây chú ý chính là việc cô thay đổi diện mạo với màu tóc đen tự nhiên sau thời gian dài trung thành với tông nâu sáng.
Mới đây, Quỳnh Kool khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến du lịch mới nhất. Trong loạt ảnh này, điều gây chú ý chính là việc cô thay đổi diện mạo với màu tóc đen tự nhiên sau thời gian dài trung thành với tông nâu sáng.
Sự thay đổi nhỏ màu tóc nhưng tinh tế này giúp nữ diễn viên trở nên dịu dàng, nền nã và nữ tính hơn.
Sự thay đổi nhỏ màu tóc nhưng tinh tế này giúp nữ diễn viên trở nên dịu dàng, nền nã và nữ tính hơn.
Nhiều khán giả nhận xét rằng màu tóc mới khiến gương mặt của nữ diễn viên trông thanh thoát, nhẹ nhàng và cuốn hút hơn.
Nhiều khán giả nhận xét rằng màu tóc mới khiến gương mặt của nữ diễn viên trông thanh thoát, nhẹ nhàng và cuốn hút hơn.
Bên cạnh đó, trong chuyến đi chơi, Quỳnh Kool cũng thoải mái diện những trang phục gợi cảm như váy trễ vai khéo léo khoe đường cong quyến rũ.
Bên cạnh đó, trong chuyến đi chơi, Quỳnh Kool cũng thoải mái diện những trang phục gợi cảm như váy trễ vai khéo léo khoe đường cong quyến rũ.
Trước đó, khi tham gia bộ phim mới, Quỳnh Kool từng chủ động tăng cân để phù hợp với tạo hình nhân vật. Việc thay đổi ngoại hình khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Trước đó, khi tham gia bộ phim mới, Quỳnh Kool từng chủ động tăng cân để phù hợp với tạo hình nhân vật. Việc thay đổi ngoại hình khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Nguyễn Thị Quỳnh, thường được biết đến với nghệ danh Quỳnh Kool, là một nữ diễn viên kiêm người mẫu người Việt Nam.
Nguyễn Thị Quỳnh, thường được biết đến với nghệ danh Quỳnh Kool, là một nữ diễn viên kiêm người mẫu người Việt Nam.
Quỳnh Kool được biết đến nhiều nhất với vai trò thành viên của nhóm hài Kem Xôi TV và sau đó là các vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng và Hãy nói lời yêu.
Quỳnh Kool được biết đến nhiều nhất với vai trò thành viên của nhóm hài Kem Xôi TV và sau đó là các vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng và Hãy nói lời yêu.
Mỗi lần xuất hiện, Quỳnh Kool khiến netizen trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp.
Mỗi lần xuất hiện, Quỳnh Kool khiến netizen trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp.
Nhiều khán giả nhận xét rằng gương mặt Quỳnh Kool đã thon gọn đáng kể so với khi mới nổi tiếng.
Nhiều khán giả nhận xét rằng gương mặt Quỳnh Kool đã thon gọn đáng kể so với khi mới nổi tiếng.
Thiên Anh
#Quỳnh Kool đổi màu tóc #Thay đổi diện mạo nghệ sĩ #Chú ý của khán giả #Tóc đen tự nhiên #Phong cách mới của Quỳnh Kool #Quỳnh Kool

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT