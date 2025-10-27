Hà Nội

Huyền Baby đón sinh nhật tuổi 36, nhan sắc khiến dân mạng ngỡ ngàng

Cộng đồng trẻ

Huyền Baby đón sinh nhật tuổi 36, nhan sắc khiến dân mạng ngỡ ngàng

Nhan sắc tuổi 36 của Huyền Baby khiến netizen phải choáng ngợp.

Trên trang cá nhân, Huyền Baby vừa chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật cùng bạn bè thân thiết với dòng trạng thái dí dỏm: "Cô gái tuổi 26 lần thứ 10".
Dòng chia sẻ hài hước nhưng cũng đủ khiến người hâm mộ trầm trồ, bởi ở tuổi 36 và đã là mẹ hai con, Huyền Baby vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng thần thái cuốn hút khó rời mắt.
Trong loạt ảnh, Huyền Baby lựa chọn trang phục màu đen xuyên thấu gợi cảm, khéo léo khoe đôi chân thon dài và làn da trắng mịn.
Thiết kế tinh tế vừa đủ sang trọng, vừa tôn dáng giúp bà mẹ hai con toát lên vẻ quyến rũ mà không kém phần thanh lịch.
Nhiều người nhận xét, Huyền Baby ngày càng đẹp mặn mà, nhan sắc dường như thách thức thời gian.
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong không gian sang trọng với sự góp mặt của bạn bè và người thân, ai nấy đều diện đồ lộng lẫy.
Tuy nhiên, tâm điểm chú ý vẫn hướng về Huyền Baby - người đẹp xuất hiện rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin.
Những bức ảnh nàng cựu hot girl đội vương miện, cầm bánh sinh nhật nhận lời chúc từ bạn bè nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi.
Sau nhiều năm rút lui khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình, Huyền Baby vẫn luôn là cái tên được khán giả nhớ đến.
Không chỉ sở hữu cuộc sống sung túc, Huyền Baby còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi gu thời trang sang chảnh và bí quyết giữ gìn sắc vóc ấn tượng. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường cùng phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung như gái đôi mươi.
