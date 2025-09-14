Hà Nội

Á hậu Hương Ly tiết lộ thời điểm kết hôn, từng nhiều lần hóa cô dâu

Giải trí

Á hậu Hương Ly tiết lộ thời điểm kết hôn, từng nhiều lần hóa cô dâu

Á hậu Hương Ly vừa chia sẻ về việc đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới. Trước khi lên xe hoa, cô không ít lần diện váy cưới trên sàn diễn.

Trên trang cá nhân, Hương Ly vừa đăng tải hình ảnh diện áo dài bên bạn trai. Nàng hậu chia sẻ trên Znews, cô sẽ đăng ký kết hôn vào tháng 10/2025.
Đám cưới của Hương Ly sẽ diễn ra vào cuối năm 2025.
Tháng 3/2025, nàng hậu được bạn trai cầu hôn ở Nhật Bản trong chuyến du lịch.
Hương Ly chia sẻ trên Dân Việt, bạn trai của cô từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình kinh doanh ngành sản xuất giấy. Ảnh: Instagram Hương Ly..
Bạn trai Hương Ly chưa lộ mặt hoàn toàn trước công chúng.
Hương Ly nhiều lần đăng ảnh bạn trai sau màn cầu hôn ở Nhật Bản vào tháng 3/2025.
Trên trang cá nhân, nàng hậu khoe ảnh bạn trai trong chuyến du lịch biển vào tháng 6/2025.
Trước khi chính thức lên xe hoa, Hương Ly nhiều lần hóa cô dâu trên sàn diễn.
Hương Ly đẹp rạng ngời khi diện váy cưới trong một chương trình thời trang.
Nàng hậu xinh đẹp như công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích khi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy.
Hương Ly đầy rạng rỡ, khoe kỹ năng catwalk điêu luyện.
Hương Ly từng đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Người mẫu giành danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. Cô được gọi là 'mỹ nhân 10 năm chăn trâu' bởi ngày nhỏ, từng chăn trâu phụ giúp gia đình.
