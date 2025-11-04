Hà Nội

Giải trí

Á hậu Đinh Thị Hiệp: 'Con trai là động lực để tôi mang vương miện về nhà'

Đinh Thị Hiệp đạt danh hiệu Á hậu 1 trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Sau cuộc thi cô chia sẻ, con trai là động lực để cô cố gắng.

Diệu Nga

Đinh Thị Hiệp đăng quang danh hiệu Á hậu 1 trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 – Miss Asian 2025 diễn ra tại Gia Lai, tối 31/10. Ngoài ra, người đẹp đến từ Đà Nẵng còn đạt giải phụ Người đẹp Hình thể.

h2.jpg
Đinh Thị Hiệp đạt danh hiệu Á hậu 1 trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 – Miss Asian 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Đinh Thị Hiệp sở hữu vóc dáng cân đối, vẻ đẹp hài hòa, duyên dáng. Hiện Á hậu 1 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 đảm nhiệm vai trò quản lý nhân sự tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông sản xuất khẩu.

Chia sẻ về chặng đường tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, Đinh Thị Hiệp cho biết, con trai chính là nguồn động lực lớn nhất để cô cố gắng.

Nàng á hậu bày tỏ: “Trước khi lên đường tham dự cuộc thi, con trai tôi ở nhà một mình đúng vào thời điểm lũ lụt xảy ra. Tôi đã rất lo lắng và có lúc muốn dừng lại để trở về bên con. Nhưng chính lời động viên giản dị của con: ‘Mẹ hãy cố gắng mang vương miện về nhà nhé!’ – đã trở thành sức mạnh vô hình tiếp thêm nghị lực để tôi bước tiếp, để tôi được sống trọn vẹn với ước mơ của mình”.

h3.jpg
Đinh Thị Hiệp rạng rỡ trong đêm chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h5.jpg
Đinh Thị Hiệp trong phần thi áo dài. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h4.jpg
Người đẹp đến từ Đà Nẵng khoe sắc trong tà áo dài của NTK Tony Phạm. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trước đó, trong đêm chung kết, Đinh Thị Hiệp ghi điểm với màn thể hiện ấn tượng. Trong phần thi ứng xử, trả lời câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena về động lực vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp, Đinh Thị Hiệp chia sẻ:

“Động lực lớn nhất của tôi chính là bản thân mình – là khát vọng không ngừng hoàn thiện, được tạo ra giá trị cho chính mình và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Tôi muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp giản dị mà sâu sắc: Hãy dám mơ ước, dám bắt đầu và kiên trì đến cùng. Thành công sẽ đến khi chúng ta đủ niềm tin, đủ bản lĩnh và không ngừng tin vào chính mình”.

h1.jpg
Đinh Thị Hiệp tự tin trong phần thi ứng xử. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h6.jpg
Trang phục dạ hội của Tommy Nguyễn giúp Đinh Thị Hiệp khoe trọn đường cong kiêu sa. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 khép lại với Top 8 thí sinh xuất sắc gồm: Tân Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 Ban Thị Thu. Cô còn đoạt giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng.

Trần Thị Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội và Người đẹp được yêu thích nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Đinh Thị Hiệp cùng giải phụ Người đẹp Hình thể; Danh hiệu Á hậu 2 gồm: Nguyễn Kim Ngọc (Người đẹp Áo dài) và Nguyễn Hương Giang (Người đẹp Truyền thông); Danh hiệu Á hậu 3 gồm: Đỗ Thị Phương Liên, Phan Thị Ánh Nga, Phạm Thị Lan. Giải thưởng phụ Người đẹp Thân thiện được trao cho thí sinh Lê Thị Bích Phượng.

