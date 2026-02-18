Hà Nội

Hệ thống thủy lợi khổng lồ đáng khâm phục của văn minh Khmer cổ

Kho tri thức

Hệ thống thủy lợi khổng lồ đáng khâm phục của văn minh Khmer cổ

Giữa vùng nhiệt đới gió mùa thất thường, người Khmer cổ đã kiến tạo một hệ thống thủy lợi đồ sộ bậc nhất thế giới cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Nền tảng cho sự hưng thịnh của Angkor. Hệ thống thủy lợi giúp văn minh Khmer kiểm soát nguồn nước, bảo đảm nông nghiệp ổn định và nuôi sống hàng trăm nghìn cư dân. Ảnh: Pinterest.
Các baray khổng lồ mang tính chiến lược. Những hồ chứa nhân tạo như Đông Baray và Tây Baray có chiều dài hàng kilômét, đóng vai trò tích nước mùa mưa và cấp nước mùa khô. Ảnh: Pinterest.
Mạng lưới kênh đào chằng chịt. Hàng trăm kilômét kênh đào liên kết hồ chứa, sông ngòi và ruộng đồng, tạo thành hệ thống phân phối nước hiệu quả và linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Kiểm soát lũ lụt thông minh. Không chỉ tích nước, hệ thống còn giúp điều tiết lũ, giảm thiệt hại do mưa lớn trong mùa gió mùa. Ảnh: camerotaincambodia.wordpress.com.
Ứng dụng kỹ thuật địa hình tinh vi. Người Khmer tận dụng độ dốc tự nhiên của đất, cho phép nước chảy bằng trọng lực mà không cần công nghệ cơ khí phức tạp. Ảnh: ancientwatertechnologies.com.
kết chặt với quy hoạch đô thị. Đền đài, khu dân cư và kênh rạch được bố trí hài hòa, phản ánh tư duy quy hoạch tổng thể hiếm thấy ở thế giới cổ đại. Ảnh: camerotaincambodia.wordpress.com.
Thành tựu vĩ đại nhưng mong manh. Sự phụ thuộc lớn vào thủy lợi khiến Angkor dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu, góp phần vào sự suy tàn của văn minh Khmer cổ. Ảnh: mysiemreaptours.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Hệ thống thủy lợi Khmer cổ #Nền tảng phát triển Angkor #Quản lý nguồn nước cổ đại #Kỹ thuật địa hình và thủy lợi #Quy hoạch đô thị cổ đại #Ứng phó lũ lụt tự nhiên

