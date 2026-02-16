Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Xu hướng 'Tết xanh' - thực phẩm organic, thuần chay lên ngôi

Xu hướng thực phẩm organic, thuần chay và trang trí xanh đã làm mới mâm cỗ Tết, hướng tới sức khỏe, bền vững và giữ gìn giá trị truyền thống.

Bình Nguyên

Trong tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam, mâm cỗ Tết không chỉ đơn thuần là một tập hợp các món ăn mà còn là biểu tượng của thế giới quan và điều kiện kinh tế của thời đại. Những năm gần đây, một sự dịch chuyển mang tính hệ thống đã xuất hiện: sự lên ngôi của thực phẩm organic (hữu cơ) và xu hướng thuần chay. Đây không chỉ là một trào lưu ẩm thực nhất thời mà là hệ quả tất yếu của quá trình nhận thức về sức khỏe bền vững và trách nhiệm sinh thái trong bối cảnh toàn cầu hóa.

1-8180-4544.jpg
Rào cản lớn nhất là chi phí. Ảnh minh họa/Internet

Trong nhiều thập kỷ, mâm cỗ Tết Việt Nam lấy các nguồn đạm động vật làm trọng tâm (thịt mỡ, giò chả, thịt đông) như một biểu tượng cho sự phồn vinh hậu thời kỳ bao cấp. Tuy nhiên, khi xã hội đạt đến ngưỡng dư thừa về năng lượng, người tiêu dùng bắt đầu đối mặt với các bệnh lý không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn uống.

Sự trỗi dậy của thực phẩm organic bắt nguồn từ nhu cầu về an toàn sinh học. Thực phẩm organic, được canh tác theo tiêu chuẩn không hóa chất tổng hợp, không biến đổi gen (non-GMO) và không hormone tăng trưởng, đã trở thành chuẩn mực mới cho "sự xa xỉ có trách nhiệm". Song song đó, xu hướng thuần chay (Plant-based) không còn bó hẹp trong phạm vi tín ngưỡng mà đã chuyển sang lý thuyết dinh dưỡng hiện đại: giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa và giảm thiểu dấu chân carbon (carbon footprint) trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Phân tích thực tế cho thấy cấu trúc mâm cỗ Tết hiện đại đang có sự thay đổi rõ rệt ở ba phương diện cốt lõi:

Thứ nhất là sự thay đổi về nguyên liệu đầu vào

Nếu trước đây, người nội trợ ưu tiên số lượng và sự đầy đặn thì hiện nay, "nguồn gốc xuất xứ" là từ khóa tiên quyết. Các sản phẩm đạt chứng nhận organic (như USDA, EU Organic) được ưu tiên lựa chọn cho các món chủ đạo. Một con gà đi bộ hữu cơ hay các loại rau củ canh tác theo hướng thuận tự nhiên không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn mà còn đảm bảo hương vị nguyên bản – thứ vốn đã bị mai một trong kỷ nguyên nông nghiệp công nghiệp hóa.

Thứ hai là sự cải biên phương thức chế biến

Các món ăn truyền thống đang được "xanh hóa" bằng các nguyên liệu thay thế thực vật một cách khoa học. Bánh chưng, linh hồn của ngày Tết, đã xuất hiện các phiên bản nhân đậu xanh - hạt sen hoặc nấm rừng thay cho thịt mỡ. Giò lụa được thay thế bằng giò nấm hoặc váng đậu với kỹ thuật ép áp suất, tạo cấu trúc dai giòn tự nhiên mà không cần đến hàn the hay phụ gia độc hại. Việc ứng dụng công nghệ thực phẩm vào các món chay giúp đảm bảo sự cân bằng giữa protein thực vật và các vi chất, loại bỏ định kiến cho rằng ăn chay là thiếu chất.

Thứ ba là tính thẩm mỹ và sự cân bằng vị giác

Mâm cỗ "Tết Xanh" chú trọng vào sự thanh tao. Sự hiện diện của các loại rau mầm, trái cây hữu cơ và các món salad ngũ sắc không chỉ làm giảm độ ngấy của các món chiên xào mà còn cung cấp hàm lượng chất xơ và enzyme dồi dào, hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể vốn thường bị quá tải trong dịp lễ.

Việc áp dụng thực phẩm organic và thuần chay vào mâm cỗ Tết mang lại những tác động tích cực trên nhiều phương diện:

Về mặt y sinh học, chế độ ăn giàu thực vật và thực phẩm sạch giúp giảm thiểu nạp vào cơ thể các gốc tự do, chất béo bão hòa và cholesterol xấu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao về tim mạch và tiểu đường, giúp ngày Tết trở nên an toàn và khỏe mạnh hơn.

Về mặt tâm lý xã hội, ăn chay và sử dụng thực phẩm sạch tạo ra một trạng thái tâm trí bình an. Khái niệm "ăn sạch để tâm an" phản ánh mong muốn tìm về sự cân bằng nội tại giữa nhịp sống hối hả. Nó cũng thúc đẩy sợi dây liên kết gia đình khi mọi người cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc thực phẩm và cách chế biến lành mạnh.

Về mặt môi trường, đây là tác động mang tính vĩ mô. Ngành chăn nuôi công nghiệp là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất. Việc chuyển dịch sang mâm cỗ thuần chay, dù chỉ trong những ngày Tết, cũng góp phần giảm bớt áp lực lên tài nguyên nước và đất đai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với biến đổi khí hậu toàn cầu.

1-3014-7748.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Rào cản chi phí

Dù có nhiều ưu điểm, việc phổ quát hóa "Tết Xanh" vẫn gặp phải những rào cản nhất định. Rào cản lớn nhất là chi phí. Thực phẩm organic có quy trình sản xuất khắt khe và năng suất thấp hơn, dẫn đến giá thành cao, chưa thực sự tiếp cận được mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, định kiến về việc mâm cỗ Tết phải có thịt để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên vẫn còn tồn tại sâu sắc trong tư duy của thế hệ cũ.

Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống nông nghiệp công nghệ cao và nhận thức ngày càng tăng của thế hệ Gen Z và Millennials đang dần tháo gỡ những nút thắt này. Tết Xanh không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn truyền thống, mà là sự chắt lọc những giá trị cốt lõi và kết hợp với tri thức khoa học hiện đại.

Xu hướng thực phẩm organic và thuần chay trên mâm cỗ Tết là minh chứng cho một xã hội đang trưởng thành về mặt tư duy tiêu dùng. Nó đánh dấu bước chuyển mình từ việc "ăn lấy no" sang "ăn lấy chất", từ việc "khai thác thiên nhiên" sang "hòa hợp với thiên nhiên".

Tết Xanh không chỉ là một bữa ăn, đó là một tuyên ngôn về lối sống, một lối sống coi trọng sức khỏe cá nhân gắn liền với sự hưng thịnh của hệ sinh thái. Trong tương lai, mâm cỗ Tết với những nguyên liệu thuần khiết nhất sẽ được nhiều người lựa chọn để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

#Tết Xanh #thực phẩm organic #thuần chay #bảo vệ sức khỏe #truyền thống

Bài liên quan

Sống Khỏe

Dinh dưỡng, thực phẩm an toàn giúp phòng virus Nipah hiệu quả

Chủ động thực hiện ăn chín uống sôi, tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng và phòng tránh virus Nipah hiệu quả.

Theo Sở Y tế Hà Nội, virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây từ động vật sang người và lây truyền giữa người với người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus, với tỷ lệ tử vong cao. Hiện nay, vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus Nipah.

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập và lây lan, việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trong đó có đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hành dinh dưỡng hợp lý là một trong yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Tết, lễ hội 2026

Bộ Y tế khuyến cáo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội xuân năm 2026 và thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2025, tình hình ngộ độc thực phẩm đã giảm về số vụ, số người mắc và số ca tử vong so với năm 2024, cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm lớn liên quan đến bếp ăn tập thể, bữa ăn gia đình, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, làm nhiều người mắc và phải nhập viện điều trị; trong đó có trường hợp tử vong do sử dụng thực phẩm từ động, thực vật chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, cây, quả rừng, côn trùng, thủy hải sản…

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Các dấu hiệu cảnh báo chức năng gan suy yếu

Nhận biết các biểu hiện như da nổi mẩn, vàng da, hơi thở có mùi để phát hiện sớm các vấn đề về gan và bảo vệ sức khỏe.

Dấu hiệu bệnh gan thường không rõ ràng trong giai đoạn đầu, khiến nhiều người chủ quan và bỏ qua. Các biểu hiện của bệnh gan như mệt mỏi kéo dài, rối loạn tiêu hóa hay thay đổi màu da dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, nếu không nhận diện kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành bệnh xơ gan hoặc thậm chí là ung thư gan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Một số dấu hiệu cho thấy chức năng gan suy yếu, không thể bỏ qua:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới