Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội 'đặt' 5 định hướng lớn, trọng tâm khi nhậm chức

Chiều 28/11, sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, ông Vũ Đại Thắng khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cam kết hành động quyết liệt, liêm chính, minh bạch và đặt đời sống, hạnh phúc của người dân Thủ đô làm thước đo cao nhất trong điều hành.

Ông Vũ Đại Thắng chia sẻ, dù sinh ra tại thành phố Hải Phòng, nhưng từ thời sinh viên và quá trình công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông đã gắn bó lâu dài với Hà Nội. Việc được Bộ Chính trị phân công rèn luyện tại Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh và nay trở lại tham gia cống hiến trực tiếp cho Thủ đô là niềm tự hào lớn đối với bản thân.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và sự ủng hộ của các đại biểu HĐND Thành phố.

“Đây là sự động viên hết sức sâu sắc, đồng thời là yêu cầu đòi hỏi tôi phải nỗ lực lớn hơn, trách nhiệm hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô”, đồng chí Vũ Đại Thắng bày tỏ.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng xác định: Người đứng đầu UBND Thành phố phải trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả quản lý, điều hành. UBND Thành phố sẽ hành động theo tinh thần “kỷ cương - liêm chính - hiệu quả”, minh bạch trong mọi khâu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, làm việc theo phương châm: rõ việc - rõ người - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ kết quả.

“Sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đưa ra các định hướng lớn, là trọng tâm điều hành trong thời gian tới.

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2025 và tạo nền tảng tăng tốc từ năm 2026. Thành phố sẽ nỗ lực tối đa để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025; phát triển kinh tế theo hướng xanh, số, sáng tạo và bền vững. Hà Nội sẽ thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa và dịch vụ chất lượng cao. Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức 11% trở lên, tạo đà cho cả nhiệm kỳ mới.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp - ủy quyền. Thành phố sẽ tiếp tục phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số; bảo đảm mọi hoạt động của bộ máy hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực - đa trung tâm. Hà Nội xác định hạ tầng là “xương sống” dẫn dắt quy hoạch và phát triển. Thành phố sẽ triển khai phát triển hạ tầng theo tư duy trục - vành đai - ga, xử lý các vấn đề bức thiết như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa - con người Hà Nội. Thành phố chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hiến, anh hùng, sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội; xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. An sinh xã hội sẽ được thực hiện song hành với tốc độ phát triển kinh tế.

Thứ năm, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và tăng cường ứng phó thách thức mới. Hà Nội sẽ chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND; thực hiện trách nhiệm nêu gương: dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tinh thần “gần dân - trọng dân - lắng nghe dân”, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của người dân làm tâm điểm trong mọi quyết định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy Hà Nội; sự đồng lòng của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô để cùng tập thể UBND Thành phố hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.