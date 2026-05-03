Robot hình người có thể “tắc đường” vì nam châm

Số hóa - Xe

Khi AI bùng nổ, ít ai ngờ vật liệu nam châm NdFeB lại trở thành nút thắt lớn nhất, có thể quyết định tốc độ sản xuất robot hình người toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Trong khi thế giới công nghệ đang mải mê với trí tuệ nhân tạo và “bộ não” robot, một yếu tố phần cứng ít được chú ý lại nổi lên như điểm nghẽn chiến lược, đó là nam châm NdFeB - vật liệu cốt lõi quyết định khả năng sản xuất robot hình người.
Theo nhiều phân tích gần đây, khi ngành công nghiệp bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, thách thức sẽ nhanh chóng chuyển từ phần mềm sang chuỗi cung ứng vật lý, nơi các vật liệu đặc thù đóng vai trò sống còn.
Nam châm neodymium sắt boron (NdFeB), vốn được mệnh danh là “vua nam châm”, sở hữu mật độ năng lượng từ cao nhất và là thành phần không thể thay thế trong động cơ của các khớp robot hiện đại.
Một robot hình người phức tạp như Tesla Optimus Gen2 cần tới hàng chục động cơ độc lập, tiêu thụ khoảng 3,5-4 kg NdFeB, khiến nhu cầu vật liệu này tăng vọt khi quy mô sản xuất mở rộng.
Các yêu cầu kỹ thuật khắt khe như chịu nhiệt cao, lực từ mạnh và độ đồng nhất tuyệt đối khiến NdFeB gần như không có phương án thay thế khả thi trong thiết kế robot tiên tiến.
Áp lực này tạo ra một cú sốc nhu cầu chưa từng có khi để đáp ứng hàng trăm triệu robot mỗi năm, năng lực sản xuất NdFeB toàn cầu cần tăng tới 186 lần - con số vượt xa tốc độ mở rộng của các ngành như xe điện.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi hơn 90% công đoạn tinh chế vật liệu đất hiếm hiện nằm trong tay Trung Quốc, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào trạng thái phụ thuộc cao và tiềm ẩn rủi ro địa chính trị.
Trong bối cảnh đó, tương lai của robot hình người không chỉ phụ thuộc vào AI mà còn bị quyết định bởi nguồn cung của những nam châm nhỏ bé, thứ đang âm thầm kiểm soát tốc độ phát triển của cả ngành công nghiệp.
