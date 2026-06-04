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[VIDEO] Tỷ phú Mỹ phản đối lối làm việc 8 tiếng, Gen Z phản ứng dữ dội

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[VIDEO] Tỷ phú Mỹ phản đối lối làm việc 8 tiếng, Gen Z phản ứng dữ dội

Kevin O'Leary, Mark Cuban phản đối giờ làm việc cố định, trong khi Gen Z ưu tiên cân bằng cuộc sống qua khảo sát của KPMG và Deloitte.

Minh Quân - Hà Anh
#Quan điểm về giờ làm việc #Lựa chọn giữa lương và cân bằng cuộc sống #Phản đối lối làm việc 8 tiếng truyền thống #Phản ứng của giới trẻ Gen Z #Phân tranh trong giới doanh nhân

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