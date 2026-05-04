Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Robot Mỹ tăng tốc kỷ lục, mỗi giờ xuất xưởng 1 máy

Số hóa - Xe

Robot Mỹ tăng tốc kỷ lục, mỗi giờ xuất xưởng 1 máy

Startup Figure gây sốc khi sản xuất robot hình người mỗi giờ, mở ra cuộc đua đưa AI ra thế giới thực với tốc độ chưa từng có.

Thiên Trang (TH)
Cuộc đua robot hình người toàn cầu đang bước sang giai đoạn bùng nổ khi các công ty không còn dừng ở thử nghiệm mà tiến thẳng tới sản xuất hàng loạt với tốc độ chưa từng có.
Cuộc đua robot hình người toàn cầu đang bước sang giai đoạn bùng nổ khi các công ty không còn dừng ở thử nghiệm mà tiến thẳng tới sản xuất hàng loạt với tốc độ chưa từng có.
Startup Figure của Mỹ mới đây gây chú ý khi công bố có thể xuất xưởng một robot mỗi giờ tại nhà máy BotQ ở California, đánh dấu bước nhảy vọt trong ngành công nghiệp này.
Startup Figure của Mỹ mới đây gây chú ý khi công bố có thể xuất xưởng một robot mỗi giờ tại nhà máy BotQ ở California, đánh dấu bước nhảy vọt trong ngành công nghiệp này.
Chỉ trong chưa đầy 4 tháng, công ty đã tăng công suất từ một robot mỗi ngày lên một robot mỗi giờ, tương đương mức tăng trưởng gấp 24 lần và phá vỡ nhiều dự đoán trước đó.
Chỉ trong chưa đầy 4 tháng, công ty đã tăng công suất từ một robot mỗi ngày lên một robot mỗi giờ, tương đương mức tăng trưởng gấp 24 lần và phá vỡ nhiều dự đoán trước đó.
Để đạt được điều này, Figure đã triển khai hệ thống sản xuất thông minh kết nối hơn 150 trạm làm việc, đồng thời kiểm soát chất lượng chặt chẽ với hàng chục điểm kiểm tra trong dây chuyền.
Để đạt được điều này, Figure đã triển khai hệ thống sản xuất thông minh kết nối hơn 150 trạm làm việc, đồng thời kiểm soát chất lượng chặt chẽ với hàng chục điểm kiểm tra trong dây chuyền.
Robot Figure 03 không còn là sản phẩm trình diễn mà được thiết kế theo mô hình sản xuất công nghiệp giống ngành ô tô điện, với các dây chuyền riêng cho pin, truyền động và hệ thống cơ khí.
Robot Figure 03 không còn là sản phẩm trình diễn mà được thiết kế theo mô hình sản xuất công nghiệp giống ngành ô tô điện, với các dây chuyền riêng cho pin, truyền động và hệ thống cơ khí.
Đáng chú ý, tỷ lệ hoàn thiện sản phẩm ngay lần kiểm tra đầu tiên đã vượt 80%, trong khi dây chuyền pin đạt tới 99,3%, cho thấy độ ổn định ngày càng cao của robot thương mại.
Đáng chú ý, tỷ lệ hoàn thiện sản phẩm ngay lần kiểm tra đầu tiên đã vượt 80%, trong khi dây chuyền pin đạt tới 99,3%, cho thấy độ ổn định ngày càng cao của robot thương mại.
Không chỉ tập trung vào phần cứng, Figure còn tận dụng dữ liệu vận hành thực tế để huấn luyện hệ thống AI Helix, giúp robot học hỏi và thích nghi nhanh hơn với môi trường phức tạp.
Không chỉ tập trung vào phần cứng, Figure còn tận dụng dữ liệu vận hành thực tế để huấn luyện hệ thống AI Helix, giúp robot học hỏi và thích nghi nhanh hơn với môi trường phức tạp.
Với việc tích hợp thêm thị giác 3D và học tăng cường, robot giờ đây có thể leo cầu thang, giữ thăng bằng và di chuyển linh hoạt, mở ra viễn cảnh AI thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào đời sống hàng ngày.
Với việc tích hợp thêm thị giác 3D và học tăng cường, robot giờ đây có thể leo cầu thang, giữ thăng bằng và di chuyển linh hoạt, mở ra viễn cảnh AI thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào đời sống hàng ngày.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#robot #sản xuất #AI #Figure #công nghiệp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT