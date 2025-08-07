Hà Nội

Bất động sản

5 "tầng vàng" càng ở càng lộc, bán đi lãi lớn

Chọn tầng khu mua chung cư là vấn đề khiến nhiều người đau đầu bởi tầng cao bị nóng, tầng thấp ẩm, view xấu còn tầng giữa thiếu nổi bật.

Hoàng Minh (theo Toutiao)

Sau nhiều lần đổi nhà, một người dùng mạng xã hội chia sẻ trên trang Toutiao bài học quý giá về những tầng đáng sống. Dưới đây là 5 "tầng vàng" nên chọn khi mua, vừa thoải mái khi ở, vừa có giá trị cao khi bán lại.

Tầng 3

Với những gia chủ muốn ở tầng thấp, tầng 3 là lựa chọn hợp lý. Tầng 3 tránh được nhược điểm của tầng 1 như ẩm ướt, ồn ào hay tầng 2 dễ bị ngập nước.

Khi ở tầng 3, gia chủ sẽ tận hưởng được không gian gần gũi thiên nhiên, mở cửa là thấy cây cối, nghe tiếng chim hót...

Hơn nữa, nếu thang máy hỏng, tầng 3 đi bộ mà không quá mệt. Trong trường hợp khẩn cấp như cháy nổ, tầng 3 cũng dễ dàng thoát hiểm.

tang-chung-cu1.jpg
Ảnh minh họa

Tầng 5

Không quá thấp cũng không quá cao, tầng 5 mang lại tầm nhìn thoáng đãng, vượt qua ngọn cây xanh của tiểu khu, tạo cảm giác như sống giữa rừng. Ánh sáng và gió tự nhiên tràn vào, giúp căn hộ luôn sáng và mát mẻ.

Khi thang máy đông hoặc hỏng, ở tầng 5 cũng có thể đi bộ. Trên thị trường mua bán, tầng 5 luôn có sức hút, dễ thanh khoản và giữ giá tốt.

Tầng 8

Tầng 8 không quá cao để gây áp lực, nhưng cũng đủ để hạn chế bụi bẩn và tiếng ồn từ mặt đất. Đứng ở ban công tầng 8 có thể ngắm cảnh quan xanh mát của tiểu khu, hít thở không khí trong lành.

tang-chung-cu.jpg
Tầng 8 sở hữu tầm view đẹp mắt. Ảnh: Toutiao

Bên cạnh đó, tầng 8 được ánh sáng ưu ái, nắng chiếu cả ngày, giúp căn hộ luôn khô ráo. Trên thị trường bất động sản, tầng 8 được nhiều người săn đón nhờ sự cân bằng giữa tiện nghi và giá trị đầu tư.

Tầng 12

Tầng 12 mang ý nghĩa phong thủy hài hòa, tượng trưng cho chu kỳ thời gian trọn vẹn. Ở tầng 12, gia chủ cảm nhận được sự cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị. Tầng 12 đủ cao để có tầm nhìn rộng, nhưng không quá xa để mất kết nối với không gian xanh bên dưới.

Về mặt khoa học, tầng 12 có nhiệt độ dễ chịu, mùa đông ấm, mùa hè mát, giúp tiết kiệm chi phí điện năng.

Tầng 16

Không bị chắn tầm nhìn, tầng 16 có thể ngắm hoàng hôn rực rỡ hay bầu trời xanh trong từ cửa sổ. Ban công tầng 16 là góc lý tưởng để đặt ghế thư giãn, nhâm nhi cà phê và ngắm cảnh đẹp.

Thêm nữa, tầng 16 đủ cao để tránh tiếng ồn và côn trùng, nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi có sự cố, bởi thang cứu hỏa dễ tiếp cận. Với không gian yên tĩnh và tầm nhìn đẹp, tầng 16 mang lại cảm giác tự do và thư thái, rất phù hợp cho cuộc sống đô thị hiện đại.

Lưu ý: Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Người mua nên cân nhắc vị trí, thiết kế tòa nhà và nhu cầu cá nhân trước khi quyết định xuống tiền.

