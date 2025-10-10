Hà Nội

Bất động sản

5 loại hoa "bất tử", không cần chăm vẫn nở quanh năm

Những loại hoa này được ưa chuộng vì khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, ít yêu cầu chăm sóc, có nhiều màu sắc rực rỡ và nở hoa rực rỡ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hoa tử linh lan (hay còn gọi violet châu Phi) là một trong những loại cây trồng phổ biến vì dễ chăm sóc và cho hoa đẹp. Ảnh: Dân Việt
Violet châu Phi rất dễ trồng, chỉ cần lá chạm đất sẽ bén rễ. Ảnh: Internet
Huệ là loài hoa có củ, phù hợp với người bận rộn hoặc lười chăm cây. Chỉ cần trồng củ vào đất tơi xốp, thoát nước tốt, cây vẫn phát triển tốt. Ảnh: Internet
Phần củ trong đất liên tục đẻ nhánh, mọc thêm cây con, tạo thành bụi hoa mới. Chỉ cần trồng một lần, chủ nhân sẽ có hoa ngắm suốt nhiều năm. Ảnh: Internet
Hoa huệ mưa dễ sống, dù bị bỏ quên trong góc vườn vẫn tự sinh sôi, phát triển nhiều củ mới. Ảnh: Internet
Nếu trồng trực tiếp xuống đất, cây sẽ phát triển mạnh và lan rộng. Ảnh: Internet
Hoa trường sinh được ví như “chim phượng hoàng bất tử” bởi sức sống mãnh liệt. Ảnh: Internet
Mép lá trường sinh có khả năng sinh sản, chỉ cần một mẩu nhỏ chạm đất là mọc rễ, nảy mầm thành cây mới. Ảnh: Facebook
Không ít người nghĩ rằng trồng hoa hồng khó vì dễ bị sâu bệnh. Tuy nhiên, loài hoa này rất phổ biến trong các khu đô thị. Ảnh: Facebook
Hoa hồng có nhiều giống với màu sắc, kiểu dáng đa dạng. Một số giống hoa hồng dễ trồng, có sức đề kháng cao như Mary Lennox, Colin Craven, Martha hay Chaleu...Ảnh: Kobeta Garden
