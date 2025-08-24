Hà Nội

Du lịch

5 góc sống ảo “đỉnh của chóp” tại Gành Đá Dĩa, Đắk Lắk ít ai biết

Gành Đá Dĩa ở Đắk Lắk hút mắt với ghềnh đá rêu xanh, mũi đá nhô ra biển và cảnh sắc thiên nhiên thanh bình, lý tưởng để check-in.

Vân Giang

Gành Đá Dĩa từ lâu đã trở thành điểm đến “must-visit” nhờ những bãi đá xếp tầng kỳ diệu và cảnh quan hoang sơ hiếm thấy. Tuy nhiên, nếu chỉ chụp ảnh ở khu vực bãi đá quen thuộc, du khách sẽ bỏ lỡ nhiều góc sống ảo độc đáo và ít người biết đến xung quanh.

ganh-da-dia.jpg
Gành Đá Dĩa ở Đắk Lắk hút mắt với ghềnh đá rêu xanh, mũi đá nhô ra biển và cảnh sắc thiên nhiên thanh bình, lý tưởng để check-in. Ảnh Blog của Rọt

Xung quanh Gành Đá Dĩa có những tảng đá nhấp nhô, lối đi nhỏ dẫn ra mép nước và những phiến đá lớn sát bờ biển – tất cả đều có thể trở thành phông nền tuyệt vời cho những bức ảnh riêng. Không gian này vừa mang vẻ hùng vĩ của thiên nhiên, vừa tạo cảm giác bình yên, khác hẳn với những địa điểm đông đúc.

Nhiều du khách chọn thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn để khám phá, khi ánh sáng chiếu lên các khối đá, tạo nên những bức ảnh lung linh như tranh vẽ. Thăm thú các ngóc ngách quanh Gành Đá Dĩa còn giúp trải nghiệm gần gũi hơn với thiên nhiên, tận hưởng tiếng sóng vỗ rì rào và không khí trong lành.

ganh-da-dia1.jpg
Ảnh Blog của Rọt

Vì vậy, để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của Gành Đá Dĩa, hãy khám phá cả những góc ít người biết đến, nơi bạn có thể tạo ra những khoảnh khắc sống ảo độc đáo và riêng tư.

Bãi đá tầng phía Đông – đón bình minh rực rỡ

Bãi đá này là nơi đón bình minh sớm nhất tại Gành Đá Dĩa. Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng vàng rót xuống từng lớp đá, tạo khung cảnh lung linh như tranh vẽ. Đây là góc lý tưởng cho những bức ảnh đầu ngày, mang đến cảm giác thanh bình và tràn đầy năng lượng. Những lớp đá xếp chồng tự nhiên kết hợp ánh nắng sớm càng làm nổi bật hình ảnh du khách giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ thú.

Hẻm đá rêu xanh mùa xuân

Hẻm đá này chỉ xuất hiện khi thủy triều xuống. Rêu xanh mượt phủ trên các khối đá như một tấm thảm thiên nhiên, tạo nên khung cảnh vừa lạ vừa thơ. Đây là góc chụp lý tưởng cho những bức ảnh nghệ thuật, mang hơi thở thiên nhiên và sự tĩnh lặng của vùng biển miền Trung. Hẻm đá cũng là nơi du khách có thể khám phá những hình thù đá độc đáo, vừa chơi vừa sáng tạo ảnh “chất” không giống ai.

ganh-da-dia2.jpg
Ảnh Học Huỳnh

Mũi đá nhô ra biển – góc toàn cảnh tuyệt đẹp

Mũi đá nhô ra biển cho phép du khách bao quát toàn bộ Gành Đá Dĩa từ xa. Đây là điểm cực hợp để chụp ảnh với váy dài bay trong gió hoặc những shot toàn cảnh hùng vĩ của biển và đá. Khung cảnh nơi này vừa lãng mạn, vừa ấn tượng, đặc biệt khi ánh nắng chiếu lên những lớp đá lấp lánh và sóng biển vỗ nhẹ quanh mũi đá.

Ghềnh đá lộ thiên dưới triều

Khi thủy triều rút, ghềnh đá lộ thiên hiện ra như một mê cung đá ong kỳ lạ. Du khách có thể đi bộ trên các khối đá, khám phá hình thù độc đáo và chụp những bức ảnh sáng tạo. Ghềnh đá này vừa mang yếu tố phiêu lưu, vừa tạo không gian chụp hình độc đáo so với các điểm quen thuộc. Các góc đá cao thấp, lớp đá xếp tự nhiên giúp bức ảnh có chiều sâu và đường nét nổi bật.

Góc nhìn từ trên đồi – toàn cảnh Gành Đá Dĩa và làng chài

Chỉ cần leo lên một ngọn đồi nhỏ gần khu vực, du khách sẽ có tầm nhìn bao quát cả Gành Đá Dĩa và làng chài phía xa. Đây là điểm “chill” lý tưởng để ngắm hoàng hôn hoặc bình minh, đồng thời ghi lại những bức ảnh tổng thể cực đẹp và ấn tượng. Từ đây, du khách có thể thấy toàn bộ cấu trúc đá hình lục giác độc đáo và cảm nhận được sự hòa hợp giữa biển, đá và làng chài.

ganh-da-dia3.jpg
Ảnh Học Huỳnh

Lưu ý cho du khách: Thời điểm lý tưởng để ghé thăm là sáng sớm hoặc chiều muộn. Lúc này ánh sáng dịu, cảnh sắc thơ mộng, lượng khách ít, giúp bạn thoải mái tạo dáng và không lo chen chúc. Ngoài ra, nên đi giày chắc và mang theo nước uống khi khám phá các ghềnh đá và đồi để đảm bảo an toàn và thoải mái.

Với 5 tọa độ trên, Gành Đá Dĩa không chỉ là điểm check-in nổi tiếng mà còn là nơi khám phá những góc thiên nhiên ít người biết, mang đến trải nghiệm độc đáo cho mỗi chuyến đi đến Đắk Lắk. Những bức ảnh tại đây không chỉ là kỷ niệm về cảnh sắc kỳ thú mà còn là cơ hội để lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình của miền biển miền Trung.

