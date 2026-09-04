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Số hóa - Xe

4.900 xe Toyota đến tay khách hàng Việt trong tháng 8/2026

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 8 đạt 4.900 xe (bao gồm Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm tháng Ngâu.

Thảo Nguyễn
Video: Người dùng đánh giá Toyota Yaris Cross HEV mới.

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 4.767 xe, bao gồm 1.236 xe lắp ráp trong nước và 3.531 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Từ đó nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên hơn 48.600 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp vào tổng doanh số đó, các xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức doanh số 1.046 xe. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của khách hàng Việt Nam dối với các dòng xe Hybrid Electric ngày càng tăng nhờ những lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

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4.900 xe Toyota đến tay khách hàng Việt trong tháng 8/2026.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 133 khách hàng trong tháng 8, nâng doanh số 8 tháng đầu năm lên 1.605 xe, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 17.660 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

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Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2026.

Trong tháng 8/2026, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross vươn lên dẫn đầu doanh số các mẫu xe của TMV với 920 xe bán ra. Xếp thứ hai là Innova Cross đạt 829 xe. Đáng chú ý, mẫu xe Hilux tiếp tục được khách hàng yêu mến và tin tưởng lựa chọn với 562 xe được giao tới tay khách hàng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Hilux hoàn toàn mới 2026. Ngoài ra, mẫu xe Land Cruiser FJ, một mẫu xe SUV nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu khả năng chinh phục địa hình đặc trưng vừa ra mắt cuối tháng 7, đã thu hút sự quan tâm với 113 xe được giao tới khách hàng.

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