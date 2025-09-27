Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
4 kiểu chuối tuyệt đối không nên mua dù rẻ đến đâu

Đời sống

4 kiểu chuối tuyệt đối không nên mua dù rẻ đến đâu

Nhiều người ham rẻ mà mua nhầm chuối ép chín, vừa mất ngon vừa tiềm ẩn hại sức khỏe. Chỉ cần tinh ý nhận diện 4 dấu hiệu, bạn sẽ chọn đúng chuối ngon.

Vân Giang (Tổng hợp)
Chuối là loại trái cây quen thuộc, dễ ăn và giàu dinh dưỡng, thường xuất hiện trong hầu hết các gia đình Việt. Ảnh minh họa
Chuối là loại trái cây quen thuộc, dễ ăn và giàu dinh dưỡng, thường xuất hiện trong hầu hết các gia đình Việt. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, không phải quả chuối nào cũng đảm bảo ngon và an toàn. Nhiều loại chuối được ép chín bằng hóa chất hoặc xử lý để giữ vẻ ngoài bắt mắt, khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, không phải quả chuối nào cũng đảm bảo ngon và an toàn. Nhiều loại chuối được ép chín bằng hóa chất hoặc xử lý để giữ vẻ ngoài bắt mắt, khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Ảnh minh họa
Ăn phải những quả chuối như vậy không chỉ mất ngon mà còn có thể gây hại cho sức khỏe. Người sành sỏi khi đi chợ thường chỉ cần nhìn qua vài đặc điểm là biết loại chuối nào nên tránh, dù giá rẻ đến đâu. Ảnh minh họa
Ăn phải những quả chuối như vậy không chỉ mất ngon mà còn có thể gây hại cho sức khỏe. Người sành sỏi khi đi chợ thường chỉ cần nhìn qua vài đặc điểm là biết loại chuối nào nên tránh, dù giá rẻ đến đâu. Ảnh minh họa
Dấu hiệu đầu tiên là chuối có vỏ vàng nhưng ruột cứng. Chuối chín tự nhiên thường mềm vừa phải, dẻo và có vị ngọt đặc trưng. Ảnh minh họa
Dấu hiệu đầu tiên là chuối có vỏ vàng nhưng ruột cứng. Chuối chín tự nhiên thường mềm vừa phải, dẻo và có vị ngọt đặc trưng. Ảnh minh họa
Nếu quả chuối đã chuyển sang màu vàng nhưng khi ăn lại chát, ruột cứng và nhạt mùi, nhiều khả năng đó là chuối được ép chín nhân tạo. Khi chọn mua, chỉ cần bóp nhẹ bằng tay, nếu thấy cứng thì tốt nhất không nên lấy. Ảnh minh họa
Nếu quả chuối đã chuyển sang màu vàng nhưng khi ăn lại chát, ruột cứng và nhạt mùi, nhiều khả năng đó là chuối được ép chín nhân tạo. Khi chọn mua, chỉ cần bóp nhẹ bằng tay, nếu thấy cứng thì tốt nhất không nên lấy. Ảnh minh họa
Dấu hiệu thứ hai là chuối không có mùi thơm. Chuối chín cây luôn tỏa ra hương thơm ngọt dịu rất đặc trưng, chỉ cần lại gần đã có thể ngửi thấy. Ngược lại, những quả chuối có mùi nhạt, thậm chí hơi lạ, thường đã bị xử lý bằng hóa chất bảo quản để giữ tươi lâu. Ảnh minh họa
Dấu hiệu thứ hai là chuối không có mùi thơm. Chuối chín cây luôn tỏa ra hương thơm ngọt dịu rất đặc trưng, chỉ cần lại gần đã có thể ngửi thấy. Ngược lại, những quả chuối có mùi nhạt, thậm chí hơi lạ, thường đã bị xử lý bằng hóa chất bảo quản để giữ tươi lâu. Ảnh minh họa
Một điểm cần chú ý nữa là phần cuống chuối. Thông thường, ngay cả khi chín, cuống chuối vẫn còn hơi xanh hoặc vàng nhạt. Ảnh minh họa
Một điểm cần chú ý nữa là phần cuống chuối. Thông thường, ngay cả khi chín, cuống chuối vẫn còn hơi xanh hoặc vàng nhạt. Ảnh minh họa
Nếu cuống đã bị đen hoặc có dấu hiệu thối rữa, chứng tỏ chuối đã để quá lâu, không còn tươi ngon. Người tiêu dùng nên tránh những nải chuối như vậy, kể cả khi phần vỏ ngoài trông còn đẹp mắt. Ảnh minh họa
Nếu cuống đã bị đen hoặc có dấu hiệu thối rữa, chứng tỏ chuối đã để quá lâu, không còn tươi ngon. Người tiêu dùng nên tránh những nải chuối như vậy, kể cả khi phần vỏ ngoài trông còn đẹp mắt. Ảnh minh họa
Bạn nên cảnh giác với những quả chuối có vỏ vàng bóng, đều màu và quá mịn. Chuối chín tự nhiên thường có bề mặt hơi sần và lấm tấm những đốm nâu nhỏ. Nếu quả nào vàng đẹp “không tì vết”, nhiều khả năng đã được ủ chín bằng hóa chất. Ảnh minh họa
Bạn nên cảnh giác với những quả chuối có vỏ vàng bóng, đều màu và quá mịn. Chuối chín tự nhiên thường có bề mặt hơi sần và lấm tấm những đốm nâu nhỏ. Nếu quả nào vàng đẹp “không tì vết”, nhiều khả năng đã được ủ chín bằng hóa chất. Ảnh minh họa
Ngoài ra, chuối tự nhiên thường có độ cong mềm mại. Nếu quả chuối quá thẳng, nhìn bên ngoài tưởng đã chín nhưng bên trong có thể vẫn sống, ăn vào vừa nhạt vừa kém ngon. Ảnh minh họa
Ngoài ra, chuối tự nhiên thường có độ cong mềm mại. Nếu quả chuối quá thẳng, nhìn bên ngoài tưởng đã chín nhưng bên trong có thể vẫn sống, ăn vào vừa nhạt vừa kém ngon. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#chuối chín tự nhiên #nhận diện chuối ép chín #hóa chất trong chuối #chuối an toàn sức khỏe #dấu hiệu chuối tươi ngon #mùi thơm chuối chín

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT