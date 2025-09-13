Hà Nội

Đời sống

4 item thời trang khiến bạn nổi bật trên phố mùa thu

Mùa thu sang, chỉ với 4 chiếc áo cơ bản bạn có thể mix&match tự tin xuống phố, vừa xinh xắn, vừa thời thượng, phù hợp mọi phong cách.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa thu là khoảng thời gian lý tưởng để làm mới tủ đồ mà không cần quá nhiều món cầu kỳ. Những ngày gió se se lạnh, chỉ cần sở hữu 4 chiếc áo cơ bản – cardigan, áo len mỏng, sơ mi dài tay và blazer bạn đã đủ tự tin để xuống phố, từ dạo chơi cuối tuần đến hẹn hò hay gặp gỡ đồng nghiệp.

Cardigan – Dịu dàng và nữ tính

Cardigan luôn là lựa chọn không thể thiếu mỗi khi thu về. Chiếc áo len mỏng này mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính, dễ dàng kết hợp với hầu hết các item khác. Bạn có thể khoác ngoài áo thun dài tay, mix cùng quần jeans, chân váy chữ A hay váy midi, tạo ra outfit nhẹ nhàng, thanh lịch.

mua-thu-9844.jpg
Ảnh Thoitrang

Với gam màu pastel như be, hồng phấn hay xanh nhạt, cardigan còn mang đến vẻ ngoài ngọt ngào. Những ai yêu thích phong cách trẻ trung có thể thử cardigan croptop phối cùng quần cạp cao – vừa tôn dáng vừa năng động.

Áo len mỏng – Ấm áp mà vẫn thời thượng

Khác với áo len dày mùa đông, áo len mỏng là lựa chọn hoàn hảo cho tiết trời se lạnh. Dáng ôm phối quần jeans skinny và boots ngắn sẽ tạo vẻ hiện đại, tinh tế; trong khi áo len oversize kết hợp chân váy ngắn lại mang đến phong cách phóng khoáng, dễ thương.

ao1.jpg
Ảnh TwitterNV

Bạn còn có thể layer sơ mi trắng bên trong áo len cổ tim để tạo outfit vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Bảng màu đa dạng từ camel, xanh navy đến đỏ rượu vang giúp bạn dễ dàng nổi bật trên phố.

Sơ mi dài tay – Cơ bản nhưng không nhàm chán

Sơ mi dài tay vốn gắn với công sở nhưng lại linh hoạt trong nhiều phong cách mùa thu. Sơ mi trắng oversized kết hợp quần jeans ống đứng và sneaker tạo vẻ trẻ trung, gọn gàng; sơ mi kẻ caro hay denim khi layer ngoài áo thun dài tay lại mang đến phong cách năng động, hiện đại.

mua-thu.jpg
Ảnh Phuong Nguyen

Trong những ngày se lạnh, bạn chỉ cần khoác thêm trench coat hay blazer để có set đồ vừa ấm áp vừa thời thượng.

Blazer – Sang trọng và linh hoạt

Blazer là item nâng tầm mọi outfit. Bạn có thể phối cùng quần tây để tạo vẻ chuyên nghiệp, kết hợp jeans rách cho phong cách trẻ trung hay khoác ngoài váy midi, slip dress để có hình ảnh vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.

ao-blaze.jpg
Ảnh Mai Trang

Gam màu kinh điển như đen, be, xám luôn an toàn, còn pastel hay kẻ caro giúp bạn nổi bật giữa đám đông. Một chiếc blazer chuẩn dáng không chỉ hot mùa thu mà còn là khoản đầu tư lâu dài cho tủ đồ.

Mùa thu này, bạn không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ trước gương. Chỉ với 4 chiếc áo cơ bản này, mỗi lần xuống phố đều trở nên dễ dàng, phong cách và được khen xinh. Sự kết hợp giữa tiện dụng, giữ ấm và tinh tế giúp tủ đồ mùa thu của bạn luôn đầy sức sống và cuốn hút.

Bài liên quan

Đời sống

Thu đến rồi, tủ đồ của bạn đã sẵn sàng chưa?

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để làm mới phong cách. Áo khoác nhẹ, gam màu trầm, phụ kiện tinh tế… bạn đã chuẩn bị gì cho tủ đồ thu này?


Mùa thu đang gõ cửa với tiết trời dịu nhẹ, se lạnh. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới phong cách thời trang của bạn. Không quá oi ả như hè, cũng chưa lạnh buốt như đông, thu là mùa chuyển giao mềm mại, nơi bạn có thể thỏa sức sáng tạo với những món đồ layering, tông màu trầm ấm và phụ kiện đầy tinh tế. Vậy bạn đã chuẩn bị gì cho tủ đồ mùa thu năm nay?

z6851693006625-f9480af9aa25814a8f49c0fdbee32942.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet﻿
Xem chi tiết

Đời sống

5 cách diện quần ống rộng chuẩn gu tối giản mà vẫn nổi bật

Không cần phối đồ cầu kỳ, chỉ với quần ống rộng và vài item cơ bản, nàng theo đuổi phong cách tối giản vẫn có thể ghi điểm tuyệt đối về gu ăn mặc.

Quần ống rộng từ lâu đã trở thành món đồ “ruột” của nhiều tín đồ thời trang nhờ khả năng che khuyết điểm khéo léo, tạo cảm giác thoải mái và phóng khoáng. Không chỉ linh hoạt khi phối đồ, item này còn đặc biệt phù hợp với những ai yêu chuộng sự tinh giản trong phong cách sống lẫn thời trang.

Chỉ cần vài mẹo nhỏ trong cách kết hợp, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc quần ống rộng quen thuộc trở nên thời thượng và đầy cuốn hút.

Xem chi tiết

Đời sống

Diện đồ đi làm cả tuần không nhàm chán

Chỉ cần vài món đồ cơ bản và một chút tinh tế khi phối đồ, bạn có thể mặc đẹp cả tuần mà không hề trùng lặp phong cách.


Bạn luôn đau đầu mỗi sáng vì không biết hôm nay mặc gì đi làm? Đừng lo! Với 7 công thức mix đồ đơn giản, thanh lịch dưới đây, bạn sẽ có cả tuần làm việc với diện mạo chỉn chu mà không hề trùng lặp.

z6836304926561-1839f03eecbb0d21c38933381c802975.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

