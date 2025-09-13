4 item thời trang khiến bạn nổi bật trên phố mùa thu

Mùa thu sang, chỉ với 4 chiếc áo cơ bản bạn có thể mix&match tự tin xuống phố, vừa xinh xắn, vừa thời thượng, phù hợp mọi phong cách.

Mùa thu là khoảng thời gian lý tưởng để làm mới tủ đồ mà không cần quá nhiều món cầu kỳ. Những ngày gió se se lạnh, chỉ cần sở hữu 4 chiếc áo cơ bản – cardigan, áo len mỏng, sơ mi dài tay và blazer bạn đã đủ tự tin để xuống phố, từ dạo chơi cuối tuần đến hẹn hò hay gặp gỡ đồng nghiệp.

Cardigan – Dịu dàng và nữ tính

Cardigan luôn là lựa chọn không thể thiếu mỗi khi thu về. Chiếc áo len mỏng này mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính, dễ dàng kết hợp với hầu hết các item khác. Bạn có thể khoác ngoài áo thun dài tay, mix cùng quần jeans, chân váy chữ A hay váy midi, tạo ra outfit nhẹ nhàng, thanh lịch.

Ảnh Thoitrang

Với gam màu pastel như be, hồng phấn hay xanh nhạt, cardigan còn mang đến vẻ ngoài ngọt ngào. Những ai yêu thích phong cách trẻ trung có thể thử cardigan croptop phối cùng quần cạp cao – vừa tôn dáng vừa năng động.

Áo len mỏng – Ấm áp mà vẫn thời thượng

Khác với áo len dày mùa đông, áo len mỏng là lựa chọn hoàn hảo cho tiết trời se lạnh. Dáng ôm phối quần jeans skinny và boots ngắn sẽ tạo vẻ hiện đại, tinh tế; trong khi áo len oversize kết hợp chân váy ngắn lại mang đến phong cách phóng khoáng, dễ thương.

Ảnh TwitterNV

Bạn còn có thể layer sơ mi trắng bên trong áo len cổ tim để tạo outfit vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Bảng màu đa dạng từ camel, xanh navy đến đỏ rượu vang giúp bạn dễ dàng nổi bật trên phố.

Sơ mi dài tay – Cơ bản nhưng không nhàm chán

Sơ mi dài tay vốn gắn với công sở nhưng lại linh hoạt trong nhiều phong cách mùa thu. Sơ mi trắng oversized kết hợp quần jeans ống đứng và sneaker tạo vẻ trẻ trung, gọn gàng; sơ mi kẻ caro hay denim khi layer ngoài áo thun dài tay lại mang đến phong cách năng động, hiện đại.

Ảnh Phuong Nguyen

Trong những ngày se lạnh, bạn chỉ cần khoác thêm trench coat hay blazer để có set đồ vừa ấm áp vừa thời thượng.

Blazer – Sang trọng và linh hoạt

Blazer là item nâng tầm mọi outfit. Bạn có thể phối cùng quần tây để tạo vẻ chuyên nghiệp, kết hợp jeans rách cho phong cách trẻ trung hay khoác ngoài váy midi, slip dress để có hình ảnh vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.

Ảnh Mai Trang

Gam màu kinh điển như đen, be, xám luôn an toàn, còn pastel hay kẻ caro giúp bạn nổi bật giữa đám đông. Một chiếc blazer chuẩn dáng không chỉ hot mùa thu mà còn là khoản đầu tư lâu dài cho tủ đồ.

Mùa thu này, bạn không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ trước gương. Chỉ với 4 chiếc áo cơ bản này, mỗi lần xuống phố đều trở nên dễ dàng, phong cách và được khen xinh. Sự kết hợp giữa tiện dụng, giữ ấm và tinh tế giúp tủ đồ mùa thu của bạn luôn đầy sức sống và cuốn hút.