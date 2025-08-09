Hà Nội

4 con giáp bị Hỏa vượng khắc chế mạnh nhất năm 2026, cần đề phòng

Giải mã

4 con giáp bị Hỏa vượng khắc chế mạnh nhất năm 2026, cần đề phòng

Năm 2026, 4 con giáp này có nguy cơ gặp tai ương, hao tài, nhưng vẫn có cách hóa giải giúp vận trình ổn định và tài lộc quay trở lại.

1. Tuổi Tý – Xung Thái Tuế: Mọi mặt đều biến động, nhiều chuyện bất ngờ. Tuổi Tý trong năm 2026 gặp phải thế Xung Thái Tuế – mối xung khắc mạnh trong tử vi, khiến vận khí biến động không ngừng. Tý và Ngọ vốn thuộc cặp lục xung, nên khi bước vào năm tuổi của Ngọ, người tuổi Tý dễ rơi vào vòng xoáy thay đổi ngoài ý muốn.
Dự báo vận hạn: Sự nghiệp: Công việc dễ gặp thay đổi, thuyên chuyển không mong muốn, môi trường làm việc căng thẳng. Cẩn thận thị phi, bị đồng nghiệp chơi xấu.
Tài chính: Tài vận trồi sụt bất ổn, cần tránh đầu tư lớn, đề phòng mất mát tài sản do quyết định nóng vội. Tình cảm: Mâu thuẫn với người yêu hoặc bạn đời gia tăng, nghi kỵ, hiểu lầm liên tiếp nảy sinh.
Hóa giải vận xui: - Tránh đi xa về hướng Nam (phương vị của Thái Tuế năm Ngọ). Đeo vật phẩm phong thủy đại diện cho tuổi Mùi hoặc tuổi Dần để bổ trợ năng lượng tích cực. Nên "lấy động chế động" bằng việc chuyển nhà, đổi chỗ làm, cưới hỏi, sinh con để hóa giải bất ổn.
2. Tuổi Sửu – Phá Thái Tuế: Mối quan hệ rạn nứt, tiền mất tật mang. Người tuổi Sửu trong năm 2026 phạm Phá Thái Tuế, tượng trưng cho sự phá vỡ từ hợp đồng, quan hệ đối tác đến tình cảm và cấu trúc tài chính. Mọi việc tưởng như suôn sẻ lại dễ bị "đứt gánh" giữa đường.
Dự báo vận hạn: Công việc: Dễ bị đối tác quay lưng, bị "đâm sau lưng", hoặc bị chèn ép về quyền lợi. Tiền bạc: Có khả năng phá tài – bị lừa đảo, đầu tư thua lỗ, thất thoát trong việc chung vốn.
Tình cảm: Gia đạo căng thẳng, vợ chồng hoặc người yêu khó tìm được tiếng nói chung. Tâm lý: Áp lực, trầm cảm nhẹ, khó thoát khỏi cảm giác bế tắc.
Hóa giải vận xui: Hạn chế góp vốn làm ăn trong năm nay. Tích cực làm việc thiện, bố thí, công đức để chuyển hóa năng lượng xấu. Đeo trang sức có hình tượng rắn (tượng trưng cho tuổi Tỵ – tam hợp với Sửu) để tăng vượng khí.
3. Tuổi Mão – Hại Thái Tuế: Tiểu nhân quấy nhiễu, dễ bị tổn thương ngầm. Tuổi Mão phạm Hại Thái Tuế trong năm Bính Ngọ – một dạng "họa ngầm", không bùng nổ như Xung hay Phá nhưng lại âm thầm làm suy giảm khí vận. Người tuổi Mão dễ bị hiểu lầm, đâm sau lưng, hoặc rơi vào tình cảnh "gánh tiếng xấu thay người".
Dự báo vận hạn: Sự nghiệp: Cẩn thận bị chơi xấu, bị nói xấu sau lưng, hoặc bị đùn đẩy trách nhiệm. Tài lộc: Dễ mất tiền vì chuyện không đâu, bị người quen lợi dụng. Tình cảm: Chuyện yêu đương lục đục vì hiểu nhầm, có thể dẫn đến chia ly. Sức khỏe: Đề phòng các bệnh về hệ tiêu hóa, dạ dày, stress kéo dài.
Hóa giải vận xui: Kết giao với người tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi – hai con giáp tam hợp với Mão. Tránh các cuộc đối đầu, giữ thái độ ôn hòa đặc biệt trong môi trường công sở. Luôn kiểm tra kỹ giấy tờ, hợp đồng trước khi ký kết.
4. Tuổi Ngọ – Trực Thái Tuế (Năm tuổi): Áp lực tăng cao, dễ gặp biến cố lớn. Năm 2026 là năm bản mệnh của tuổi Ngọ, tức người tuổi Ngọ rơi vào thế Trực Thái Tuế, hay còn gọi là "năm tuổi".
Dân gian có câu: "Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỉ tất hữu họa", nghĩa là nếu năm tuổi không có việc vui (kết hôn, sinh con, mua nhà...), thì rất dễ gặp chuyện buồn hoặc trở ngại.
Dự báo vận hạn: Sự nghiệp: Áp lực cao, dễ bị kẻ tiểu nhân bày trò. Mọi việc tưởng thành lại "lật kèo" phút cuối. Tiền bạc: Thu nhập không ổn định, dễ phát sinh các khoản chi lớn không dự kiến.
Tình cảm: Tâm trạng thay đổi thất thường, ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân và mối quan hệ xã hội. Hóa giải vận xui: Nên đeo đồ đỏ (vòng tay, dây thắt lưng, nội y...) để "vượng Hỏa trấn Hỏa".
Cúng sao giải hạn đầu năm hoặc đi chùa cầu bình an, dâng sao Thái Tuế. Nếu có thể, hãy kết hôn, sinh con hoặc chuyển nhà để lấy "sự kiện vui" trấn áp vận hạn. (Thông tin mang tính chiêm nghiệm)
