Giải mã

4 con giáp bật chế độ hút tiền, 2026 thăng hoa đến 2027 rực rỡ

Trong 2 năm tới, bốn con giáp được quý nhân dìu dắt, kết hợp năng lực cá nhân, mở ra cơ hội thăng chức, dự án lớn và tài vận hanh thông.

Theo PV/Phụ nữ và Gia đình
Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu luôn kín đáo, thực tế và làm việc chắc chắn, không tính toán thiệt hơn trước mắt.
Trong 2 năm tới, những kinh nghiệm và năng lực được tích lũy bấy lâu sẽ dần được cấp trên ghi nhận — có thể là nhờ hoàn thành tốt một nhiệm vụ khẩn cấp, hoặc nhờ duy trì sự chỉn chu, không sai sót trong dự án dài hạn.
Nếu tuổi Sửu biết chọn thời điểm thích hợp để thể hiện kết quả với lãnh đạo, công sức sẽ được công nhận, kéo theo cơ hội thăng tiến và giao phó các nhiệm vụ quan trọng hơn.
Tuổi Mão: Người tuổi Mão tính tình mềm mỏng, biết đặt mình vào vị trí người khác nên luôn hóa giải được mâu thuẫn và quan tâm tới mọi người.
Trong 2 năm tới, lợi thế về cảm xúc sẽ trở thành “vũ khí mạnh”, đặc biệt là khi phối hợp liên phòng ban hoặc dẫn dắt nhân sự mới.
Nếu tuổi Mão vừa giữ được sự thấu hiểu, vừa mạnh dạn đưa ra những đề xuất có giá trị, họ sẽ trở thành nhân tố chủ chốt trong tập thể, gia tăng tầm ảnh hưởng và vị thế công việc.
Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ có sức bật mạnh mẽ, thích thử cái mới và không ngại khó. Trong 2 năm tới, nếu công ty triển khai dự án mới hoặc mở rộng lĩnh vực, tuổi Ngọ sẽ là nhân lực được ưu tiên nhờ tinh thần xông xáo - từ chủ động nhận nhiệm vụ mới đến việc tranh thủ cơ hội để vượt lên trong cạnh tranh.
Nếu tuổi Ngọ biết tiết chế sự nóng vội, xác định rõ mục tiêu trước khi hành động, năng lượng tích cực của họ sẽ chuyển hóa thành thành quả thực tế và bước tiến trong sự nghiệp.
Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi vui vẻ, chân thành và luôn tạo ra bầu không khí thoải mái. Trong 2 năm tới, chính ưu điểm về giao tiếp sẽ giúp họ được đồng nghiệp hỗ trợ, lãnh đạo tin tưởng và dễ dàng được giao các nhiệm vụ trọng điểm.
Nếu tiếp tục duy trì sự lạc quan đồng thời trau dồi chuyên môn, tuổi Hợi có thể biến lợi thế quan hệ thành thành tích cụ thể, từ đó củng cố cơ hội thăng chức và tăng lương. (*Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!).
Theo PV/Phụ nữ và Gia đình
