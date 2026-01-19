Hà Nội

32 hài cốt khỉ trong nghĩa địa cổ, hé lộ bí mật khó tin

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt khỉ cùng đồ tùy táng, chứng minh sự coi trọng của quân đội La Mã dành cho loài khỉ đuôi dài trong cổ đại.

Thiên Đăng (Theo arkeofili)
Khi tiến hành khai quật trong một nghĩa địa động vật tại cảng Berenice trên bờ Biển Đỏ, các chuyên gia đến từ Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập.
Chúng bao gồm 32 bộ hài cốt của loài khỉ đuôi dài. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập.
Những bộ hài cốt khỉ này có niên đại từ thế kỷ thứ 1 và thứ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập.
Theo các chuyên gia khảo cổ, các quan chức quân đội La Mã cổ đại từng đóng quân tại một cảng ở Ai Cập dường như rất yêu quý thú cưng của mình, đặc biệt là loài khỉ. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập.
Những chiến binh cổ đại này rất yêu mến loài khỉ đuôi dài, coi chúng gần như con cái của mình. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập.
Thậm chí, họ còn tặng chúng làm thú cưng và chôn cất chúng cùng với những đồ tùy táng được chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi những con khỉ đó qua đời. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập.
Và dựa vào những ngôi mộ của chúng, có thể thấy những con vật này được những người chủ quân sự rất coi trọng. Điển hình bên cạnh hài cốt của một con khỉ cưng; ngoài ra còn có hai vỏ sò lớn, một chiếc giỏ đan và một mảnh vải được gấp lại như hình thù búp bê vải. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
