Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện dấu vết liên quan đến máu trong xương khủng long cổ

Các nhà khoa học tìm thấy những cấu trúc giống tế bào hồng cầu cùng dấu hiệu hóa học của heme trong xương hóa thạch một loài khủng long ăn thịt ở Brazil.

Tuệ Minh

Một mẫu xương khủng long có niên đại khoảng 115 triệu năm vừa cung cấp bằng chứng mới về khả năng các thành phần sinh học có thể tồn tại qua hàng chục triệu năm.

Trong hóa thạch của loài khủng long ăn thịt Aratasaurus museunacionali, nhóm nghiên cứu quốc tế phát hiện những cấu trúc hình bầu dục nằm trong các ống dẫn mạch máu của xương, có hình thái tương tự tế bào hồng cầu.

Quan trọng hơn, các phân tích hóa học còn phát hiện dấu hiệu của heme – thành phần chứa sắt trong hemoglobin, protein đảm nhiệm chức năng vận chuyển oxy trong máu.

dino-blood-o.jpg
Phát hiện bằng chứng mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay về tế bào máu trong hóa thạch khủng long.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ngày 2/11/2026, do các nhà khoa học thuộc Đại học Curtin (Australia) dẫn đầu.

Mẫu hóa thạch được tìm thấy tại vùng Đông Bắc Brazil. Đây là phần xương chi của Aratasaurus museunacionali, loài khủng long chân thú sống trong kỷ Phấn trắng. Thay vì chỉ khảo sát hình dạng bên ngoài, nhóm nghiên cứu sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích để tìm dấu vết vật chất bên trong cấu trúc xương đã hóa thạch.

Kết quả cho thấy những vi cấu trúc hình elip nằm trong các ống mạch máu. Các phép phân tích thành phần nguyên tố phát hiện sắt, carbon và nitơ – những nguyên tố có liên quan đến heme. Nhóm tiếp tục sử dụng phương pháp quang phổ Raman và kính hiển vi điện tử truyền qua để xác định tín hiệu phân tử và khoáng chất tại những cấu trúc này.

Phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp khối phổ cũng phát hiện heme B và các dạng biến đổi của nó trong mẫu xương. Đáng chú ý, dấu hiệu porphyrin trong xương khác với dấu hiệu chlorophyll và bacteriochlorophyll ở lớp vật chất xung quanh, qua đó củng cố lập luận rằng các phân tử được phát hiện có nguồn gốc từ chính hóa thạch, thay vì đơn thuần là tạp nhiễm từ môi trường.

Khoáng chất có thể đã bảo vệ dấu vết sinh học

Theo nhóm nghiên cứu, một yếu tố quan trọng giúp những cấu trúc này tồn tại lâu đến vậy là hausmannite, một khoáng chất oxit mangan. Khoáng chất này được phát hiện gắn với các cấu trúc giống tế bào máu và có thể đã giúp ổn định, bao bọc chúng trong quá trình hóa thạch.

1794185010291-2216474995922108857-2454670578495876971-096f3a4390738ccbf592ed10cb9137ae.jpg
Ảnh mẫu xương chi khủng long Aratasaurus được lưu giữ tại Brazil.

Giáo sư Kliti Grice, nhà khoa học thuộc Đại học Curtin và là tác giả chính của nghiên cứu, cho rằng việc phát hiện các phân tử có nguồn gốc từ heme trong những cấu trúc được cho là hồng cầu của khủng long là kết quả đáng kinh ngạc. Bà nhận định phát hiện này mở ra một hướng tiếp cận mới để nghiên cứu sinh lý học của động vật cổ đại, từ quá trình vận chuyển oxy đến những đặc điểm liên quan trao đổi chất.

Thông thường, mô mềm và các phân tử sinh học dễ bị phân hủy sau khi sinh vật chết. Việc tìm thấy dấu vết của chúng trong hóa thạch hàng chục triệu năm tuổi vì thế luôn là vấn đề gây tranh luận. Nhóm nghiên cứu cho rằng quá trình chôn vùi nhanh trong môi trường ít oxy, giàu vi sinh vật và sự khoáng hóa diễn ra sớm có thể đã tạo điều kiện đặc biệt để bảo tồn những dấu vết này.

Tuy nhiên, kết luận rằng các cấu trúc hình bầu dục chính là tế bào hồng cầu hóa thạch vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục tất cả chuyên gia.

1794185010267-2216474995922108857-2454670578495876971-2e3e58c4ffb2cce33a167a04c078669c.jpg
Ảnh hiển vi cấu trúc hồng cầu trong máu của khủng long.

Nhà cổ sinh vật học Mary Schweitzer, thuộc Đại học bang North Carolina (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho rằng bằng chứng hiện có chưa đủ để xác định chắc chắn heme nằm riêng bên trong những cấu trúc giống tế bào.

Bà cũng lưu ý kích thước và hình dạng của chúng khác với hồng cầu ở chim và bò sát hiện đại. Theo bà, cần thận trọng khi diễn giải các cấu trúc khoáng chất hình thành trong quá trình hóa thạch, bởi chúng đôi khi có thể giống mô sinh học.

Nhóm của Grice phản hồi rằng kết luận không chỉ dựa vào hình dạng các cấu trúc mà là sự kết hợp giữa vị trí giải phẫu, hình thái, khoáng vật học, phân tích nguyên tố và hóa học phân tử. Chính sự hội tụ của nhiều phương pháp mới tạo nên sức nặng cho kết quả.

Không phải máu nguyên vẹn hay DNA khủng long

Phát hiện này cần được hiểu đúng giới hạn. Các nhà khoa học không tìm thấy máu lỏng, tế bào còn nguyên chức năng, DNA khủng long hay những protein nguyên vẹn tồn tại suốt 115 triệu năm.

Điều được phát hiện là các cấu trúc đã khoáng hóa cùng dấu hiệu phân tử liên quan đến máu, trong đó có heme và một số thành phần amino acid liên quan collagen.

Dù vậy, nghiên cứu có ý nghĩa vượt ra ngoài một mẫu hóa thạch đơn lẻ. Nếu cơ chế bảo tồn nhờ khoáng chất được xác nhận ở những hóa thạch khác, các nhà khoa học có thể tìm kiếm thêm dấu vết phân tử để hiểu sâu hơn về sinh học của động vật cổ đại.

Thay vì chỉ dựa vào xương, răng hay dấu chân để tái dựng hình ảnh sinh vật đã tuyệt chủng, cổ sinh vật học có thể từng bước tiếp cận những thông tin hóa học từng được cho là không thể tồn tại qua khoảng thời gian địa chất dài như vậy.

PNAS/O Povo/Curtin Edu
#Cổ sinh vật học #Hóa thạch khủng long #Tế bào máu hóa thạch #Bảo tồn phân tử sinh học

Bài liên quan

Kho tri thức

Khủng long 210 triệu năm tuổi hé lộ một thế giới thất lạc ở châu Phi

Bộ hóa thạch được xác định là một loài khủng long mới tại Zimbabwe cho thấy miền nam châu Phi cuối kỷ Trias có hệ động vật đa dạng hơn những chúng ta biết.

Hóa thạch của Musango matusadonaensis được tìm thấy bên bờ sông Nyamasango, gần đảo Musango ở Zimbabwe. Đây là loài thuộc nhóm sauropodomorph, nhánh khủng long về sau bao gồm những động vật ăn thực vật có cổ dài, thân lớn như Diplodocus.

reconstruction-of-musango.jpg
Hình ảnh phục dựng Musango matusadonaensis.
Xem chi tiết

Kho tri thức

'Thung lũng Mặt Trăng' và những hóa thạch hé lộ buổi bình minh của khủng long

Giữa vùng sa mạc khô cằn của Argentina, những khối đá kỳ dị và lớp trầm tích cổ xưa tạo nên cảnh quan tựa một thế giới ngoài Trái đất.

Nằm tại tỉnh San Juan, miền Tây Argentina, Ischigualasto là một công viên tự nhiên nổi tiếng với biệt danh “Thung lũng Mặt Trăng” (Valle de la Luna). Những ngọn đồi trơ trụi, mặt đất trắng xám xen lẫn sắc đỏ nâu và các khối đá bị gió nước bào mòn khiến nơi đây giống bề mặt một hành tinh xa lạ. Nhưng dưới khung cảnh tưởng như cằn cỗi ấy là một kho báu khoa học có giá trị đặc biệt: những dấu tích ghi lại giai đoạn đầu của thời đại khủng long.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tiết lộ sốc về những viên đá cổ xưa khắc hình khủng long ở Peru

Những viên đá đen ở Peru khắc cảnh con người cưỡi khủng long, phẫu thuật và quan sát bầu trời, từng gây chấn động thế giới. Nhưng chúng có thật sự là "đồ cổ"?

Tại vùng sa mạc gần thành phố Ica, miền Nam Peru, một bộ sưu tập đá khắc kỳ lạ từng khiến những người say mê bí ẩn lịch sử phải sửng sốt. Được biết đến với tên gọi đá Ica, các viên đá có bề mặt tối màu, khắc những hình ảnh dường như vượt xa hiểu biết của các nền văn minh bản địa châu Mỹ: con người đối đầu với khủng long, thực hiện phẫu thuật tim, sử dụng kính quan sát và thậm chí cưỡi những sinh vật đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước. Nếu những hình khắc này thực sự có niên đại hàng nghìn năm, chúng sẽ thách thức nhiều kiến thức nền tảng về lịch sử loài người.

Câu chuyện trở nên nổi tiếng từ thập niên 1960, khi bác sĩ người Peru Javier Cabrera Darquea bắt đầu sưu tập các viên đá và trưng bày chúng trong bảo tàng riêng tại Ica. Qua thời gian, bộ sưu tập lên đến hàng nghìn hiện vật. Cabrera cho rằng những hình khắc này lưu giữ tri thức của một nền văn minh cổ đại tiên tiến, thậm chí có khả năng từng sống cùng khủng long. Các tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu bí ẩn, những người hoài nghi khảo cổ học chính thống và các tác giả chuyên viết về giả thuyết người ngoài hành tinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới