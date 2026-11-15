Bốn lăng mộ bí ẩn Trung Quốc: Một không dám đào, một mất dấu nghìn năm

Bốn lăng mộ nổi tiếng Trung Quốc đến nay vẫn ẩn chứa nhiều bí mật, từ địa cung chưa khai quật đến nơi an táng thất lạc.

Lăng Tần Thủy Hoàng: Bí mật chưa thể khai quật

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm dưới chân núi Ly Sơn, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc là một trong những công trình mai táng nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Được xây dựng từ cuối thế kỷ III trước Công nguyên, khu lăng mộ có quy mô đồ sộ, phản ánh quyền lực của vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa. Năm 1974, những người nông dân đào giếng tại huyện Lâm Đồng tình cờ phát hiện các mảnh tượng đất nung. Phát hiện này dẫn đến việc khai quật đội quân đất nung với hàng nghìn tượng binh sĩ, chiến mã và xe ngựa.

Tuy nhiên, địa cung trung tâm, nơi được cho là đặt quan tài Tần Thủy Hoàng, vẫn chưa được mở. Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, bên trong lăng có hệ thống cung điện thu nhỏ, châu báu quý giá và những dòng sông được mô phỏng bằng thủy ngân.

Các cuộc khảo sát địa vật lý sau này ghi nhận dấu hiệu nồng độ thủy ngân bất thường tại khu vực gò mộ, phần nào phù hợp với ghi chép cổ. Dù vậy, cấu trúc và hiện vật bên trong địa cung vẫn chưa được xác nhận trực tiếp. Nguyên nhân khiến các chuyên gia chưa khai quật không đơn thuần là nỗi lo về thủy ngân hay những cơ quan phòng trộm được nhắc đến trong sử sách.

Thách thức lớn nhất nằm ở việc bảo vệ di sản. Những hiện vật tồn tại hơn 2.000 năm trong môi trường kín có thể bị biến đổi nhanh chóng khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng và độ ẩm bên ngoài. Bởi vậy, giới khảo cổ ưu tiên bảo tồn nguyên trạng, chờ những phương pháp nghiên cứu an toàn và hiệu quả hơn.

Càn Lăng: Lăng mộ Võ Tắc Thiên khó xâm nhập

Khác với lăng Tần Thủy Hoàng, Càn Lăng nổi tiếng bởi cấu trúc kiên cố và vị trí đặc biệt. Đây là nơi hợp táng Đường Cao Tông Lý Trị và Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế duy nhất từng chính thức xưng đế trong lịch sử Trung Quốc. Càn Lăng tọa lạc trên núi Lương Sơn, thuộc huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây, được xây dựng theo phương thức tận dụng núi đá tự nhiên làm lăng.

Thay vì đào huyệt rồi đắp đất như nhiều ngôi mộ khác, người xưa tạo đường dẫn và không gian mai táng trong lòng núi. Theo các ghi chép lịch sử và truyền thuyết, Càn Lăng từng nhiều lần trở thành mục tiêu của những nhóm đào trộm. Một số câu chuyện kể rằng quân nổi dậy Hoàng Sào cuối thời Đường từng huy động lực lượng lớn đào bới nhưng không tìm được địa cung.

Đường thần đạo dẫn vào Càn Lăng - nơi an nghỉ của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên tại Thiểm Tây (Trung Quốc). Nguồn ảnh: Tư liệu Cục Di sản Văn hóa Thiểm Tây.

Năm 1958, hoạt động khai thác đá tại khu vực đã làm lộ dấu vết đường dẫn vào lăng. Các cuộc khảo sát sau đó giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về kết cấu công trình. Đường vào địa cung được cho là có những khối đá lớn xếp chồng, kết hợp vật liệu liên kết nhằm tăng độ bền và ngăn chặn sự xâm nhập.

Đến nay, địa cung Càn Lăng vẫn chưa được khai quật toàn diện. Việc giữ nguyên trạng chủ yếu xuất phát từ yêu cầu bảo tồn di tích, thay vì khẳng định công trình hoàn toàn không thể đào mở.

Mộ Thành Cát Tư Hãn: Bí ẩn chưa có lời giải

Nếu vị trí hai lăng mộ trên đã được xác định, nơi an táng thực sự của Thành Cát Tư Hãn vẫn là câu hỏi lớn. Thành Cát Tư Hãn, tên thật Thiết Mộc Chân, là người sáng lập Đế quốc Mông Cổ. Ông qua đời năm 1227 trong chiến dịch quân sự chống Tây Hạ.

Các ghi chép lịch sử cho thấy thi hài ông được đưa về vùng đất của người Mông Cổ, nhưng không xác định rõ vị trí chôn cất. Một truyền thuyết kể rằng đoàn đưa tang đã bí mật mai táng nhà chinh phục trên thảo nguyên, sau đó cho ngựa giẫm đạp lên mặt đất để xóa dấu vết.

Câu chuyện khác cho rằng khu mộ không được dựng bia, xây công trình hay để lại dấu hiệu nhận biết nhằm tránh sự xâm phạm của người ngoài. Tuy nhiên, những chi tiết này chủ yếu xuất phát từ truyền thuyết và chưa được chứng minh đầy đủ.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khu vực núi Burkhan Khaldun, thuộc miền Đông Bắc Mông Cổ ngày nay, có thể liên quan đến nơi an táng Thành Cát Tư Hãn.

Trong khi đó, công trình mang tên Lăng Thành Cát Tư Hãn tại Ordos, Nội Mông, Trung Quốc, chủ yếu phục vụ hoạt động tưởng niệm, không phải địa điểm đã được xác nhận chứa hài cốt của ông. Sau gần 800 năm, vị trí ngôi mộ thực sự vẫn chưa được xác định bằng chứng khảo cổ đáng tin cậy.

Mộ Thẩm Vạn Tam: Truyền thuyết về ngôi mộ dưới nước

Ngôi mộ cuối cùng gắn với Thẩm Vạn Tam, thương nhân giàu có nổi tiếng vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu nhà Minh. Theo những câu chuyện dân gian, Thẩm Vạn Tam sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ hoạt động buôn bán và từng có quan hệ phức tạp với triều đình Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương.

Một số giai thoại kể rằng ông bị tịch thu tài sản, chịu hình phạt lưu đày và phải rời xa quê hương. Sau khi qua đời, Thẩm Vạn Tam được cho là có ngôi mộ nằm dưới vùng nước tại khu vực Chu Trang, tỉnh Giang Tô. Địa điểm thường được nhắc đến là Ngân Tử Bạng, một vùng nước gắn với nhiều truyền thuyết về gia tộc họ Thẩm.

Theo lời kể dân gian, việc đặt mộ dưới nước nhằm bảo vệ nơi an nghỉ khỏi những kẻ đào trộm, đồng thời thể hiện mong muốn tránh xa tranh chấp quyền lực. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khảo cổ đủ sức xác nhận một ngôi mộ chứa hài cốt Thẩm Vạn Tam thực sự tồn tại dưới vùng nước này.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng nhiều câu chuyện về cuộc đời thương nhân họ Thẩm được hình thành và bổ sung qua nhiều thế hệ, khiến ranh giới giữa lịch sử và truyền thuyết trở nên khó phân định.

Những bí ẩn vẫn chờ lời giải

Bốn lăng mộ nổi tiếng phản ánh những vấn đề khác nhau của khảo cổ học, từ kỹ thuật xây dựng, bảo tồn di sản đến việc xác định địa điểm mai táng. Lăng Tần Thủy Hoàng và Càn Lăng là những di tích có thật, đã được khảo sát nhưng chưa mở địa cung trung tâm.

Trong khi đó, nơi an táng Thành Cát Tư Hãn vẫn chưa được xác định, còn câu chuyện về mộ Thẩm Vạn Tam dưới nước cần thêm chứng cứ khoa học. Dù mang nhiều màu sắc huyền bí, giá trị của những địa điểm này không chỉ nằm ở kho báu được đồn đoán. Chúng còn giúp hậu thế tìm hiểu quan niệm về sự sống, cái chết, quyền lực và phong tục mai táng trong những giai đoạn lịch sử khác nhau.