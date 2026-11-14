Lăng mộ bị đào trộm vẫn lưu giữ báu vật nghìn năm

Ngôi mộ ở Trung Quốc từng bị đào trộm nhưng vẫn lưu giữ những bích họa rực rỡ và tượng bò gốm đỏ có giá trị đặc biệt.

Hé lộ thân phận chủ nhân ngôi mộ cổ

Ẩn sâu dưới lòng đất tại thôn Vương Quách, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc là một ngôi mộ cổ có quy mô lớn, gắn với nhân vật quyền lực của triều đại Bắc Tề. Sau nhiều thế kỷ bị vùi lấp, di tích này được phát hiện và khai quật, qua đó hé lộ thân phận của chủ nhân là Đông An Vương Lâu Duệ.

Lâu Duệ xuất thân từ gia tộc Tiên Ti họ Lâu, có quan hệ thân thuộc với Lâu Chiêu Quân, hoàng hậu của Cao Hoan – nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính trường Bắc triều. Nhờ những đóng góp trong các cuộc chiến và hoạt động chính trị, Lâu Duệ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, được phong Đông An Vương và giữ những vị trí cao trong triều đình.

Ông là đại diện tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc quân sự có quyền lực lớn dưới thời Bắc Tề. Địa vị của Lâu Duệ được phản ánh rõ qua quy mô lăng mộ, số lượng đồ tùy táng và những hình ảnh xa hoa được thể hiện trên các bức tường bên trong.

Theo tư liệu khảo cổ, ngôi mộ được phát hiện tại khu vực Vương Quách vào năm 1979, sau khi từng bị kẻ trộm mộ xâm phạm. Các cơ quan khảo cổ tiến hành khai quật và xác định đây là nơi an táng Lâu Duệ, người qua đời vào năm Vũ Bình thứ nhất, tức năm 570.

Công trình có cấu trúc gạch gồm đường dẫn xuống mộ, hành lang và phòng mai táng chính. Tổng chiều dài khoảng 35,5 m, thể hiện quy mô đáng kể của một ngôi mộ dành cho nhân vật thuộc tầng lớp vương hầu Bắc Tề.

Ngôi mộ quý tộc Bắc Tề từng bị đào trộm nhưng vẫn lưu giữ những bích họa rực rỡ và tượng bò gốm đỏ có giá trị đặc biệt. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Những bức bích họa quý giá vượt qua nạn đào trộm

Điểm nổi bật nhất của lăng mộ Lâu Duệ là hệ thống bích họa được vẽ trên tường và trần khu vực đường dẫn, hành lang cùng phòng mai táng. Đây được xem là một trong những phát hiện quan trọng của khảo cổ học nghệ thuật Trung Quốc thời Bắc triều.

Theo tài liệu giới thiệu di tích, ngôi mộ ban đầu có hơn 400 m² tranh tường, trong đó hơn 200 m² được bảo tồn và phục hồi. Hệ thống bích họa gồm 71 bức, thể hiện nhiều chủ đề khác nhau, từ cuộc sống thường nhật của chủ nhân đến quan niệm tôn giáo và thế giới sau khi chết.

Một nhóm tranh nổi bật mô tả cảnh Lâu Duệ ra ngoài bằng ngựa, đoàn tùy tùng hộ vệ, đội kỵ binh và nghi trượng quân sự. Những nhân vật được sắp xếp thành các hàng nối tiếp, tạo cảm giác về một đoàn người đông đảo đang di chuyển. Ngựa chiến, trang phục, vũ khí và tư thế của người cưỡi đều được thể hiện với độ chi tiết cao.

Đặc biệt, bức tranh Yên mã xuất hành đồ có bố cục dạng trường quyển, mô tả đoàn kỵ mã hộ tống nhân vật quyền quý. Các lớp nhân vật được tổ chức chặt chẽ, người đi trước dẫn đường, phía sau là những kỵ sĩ nối tiếp nhau. Kỹ thuật đường nét linh hoạt cùng cách phối hợp màu đỏ, vàng, xanh lục và xanh lam tạo nên vẻ sinh động cho toàn bộ khung cảnh.

Những bức tranh khác tái hiện cảnh yến tiệc, âm nhạc, sinh hoạt trong cung đình và đoàn lạc đà vận chuyển hàng hóa. Qua đó, giới nghiên cứu có thể hình dung phần nào sự giàu có, phong cách sống và hoạt động giao thương của tầng lớp quý tộc Bắc Tề.

Không chỉ phản ánh cuộc sống trần thế, bích họa còn chứa đựng hình tượng thần linh, linh thú, thiên tượng và những yếu tố Phật giáo, Đạo giáo. Đây là bằng chứng cho thấy tín ngưỡng và quan niệm về thế giới bên kia có ảnh hưởng sâu sắc đến nghi thức mai táng của giới thượng lưu thời kỳ này.

Tượng bò gốm đỏ bị bỏ quên trở thành bảo vật

Bên cạnh hệ thống bích họa, một hiện vật khác được chú ý là tượng bò bằng gốm đỏ thời Bắc Tề, được tìm thấy trong quá trình khai quật lăng mộ Lâu Duệ năm 1981.

Tượng bò có tạo hình tương đối chân thực, thân hình chắc khỏe, đầu ngẩng cao và ánh mắt hướng về phía trước. Các đường nét trên cơ thể được thể hiện rõ ràng, tạo cảm giác về sức mạnh và sự sống động của con vật.

Khác với những món đồ trang trí có hoa văn cầu kỳ, hiện vật gây ấn tượng bởi cách thể hiện hình thể tự nhiên. Nghệ nhân cổ đại đã chú trọng tái hiện đặc điểm ngoại hình của con bò, từ tỷ lệ thân mình đến tư thế đứng và dáng đầu.

Đáng chú ý, thống kê đồ tùy táng của ngôi mộ cho thấy có 848 hiện vật được ghi nhận, trong đó có 608 tượng gốm các loại. Ngoài tượng người, còn có tượng ngựa, lạc đà, bò, lợn, chó, dê và nhiều mô hình động vật khác. Những hiện vật này không chỉ phục vụ nghi thức mai táng mà còn phản ánh quan niệm về sự giàu có, quyền lực và cuộc sống đầy đủ mà người xưa mong muốn duy trì ở thế giới bên kia.

Kho tư liệu quan trọng về nghệ thuật và đời sống Bắc Tề

Giá trị của lăng mộ Lâu Duệ không chỉ nằm ở hai hiện vật nổi bật mà còn ở tổng thể di sản khảo cổ được bảo tồn. Các bích họa, tượng gốm, đồ tùy táng và cấu trúc kiến trúc tạo thành nguồn tư liệu liên kết, giúp giới nghiên cứu tái dựng nhiều khía cạnh của xã hội Bắc Tề vào thế kỷ VI.

Đặc biệt, những bức tranh đoàn kỵ mã và lạc đà cho thấy dấu ấn giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân cư ở phương Bắc. Thời kỳ này, Thái Nguyên là một trung tâm chính trị, quân sự và thương mại quan trọng. Những ảnh hưởng từ văn hóa thảo nguyên, Trung Nguyên và các khu vực phía Tây cùng tồn tại, tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng.

Về phương diện mỹ thuật, bích họa Lâu Duệ còn giúp bổ sung khoảng trống trong lịch sử hội họa Trung Quốc thời Nam Bắc triều. Cách xây dựng hình thể, sử dụng đường nét, phối màu và tổ chức bố cục cho thấy trình độ hội họa phát triển cao trước thời Tùy – Đường.

Sau khai quật, nhiều mảng tranh được bóc tách, bảo quản và chuyển đến cơ sở lưu giữ chuyên môn nhằm hạn chế tác động của môi trường. Một số tác phẩm tiêu biểu, trong đó có Yên mã xuất hành đồ, được xếp vào danh mục hiện vật không được phép đưa ra nước ngoài triển lãm.

Ngày nay, lăng mộ Lâu Duệ được xem là một trong những di tích tiêu biểu giúp tìm hiểu văn hóa Bắc Tề. Dù từng bị xâm phạm, những di sản còn lại vẫn cung cấp nguồn thông tin quý giá về nghệ thuật, tín ngưỡng, đời sống quý tộc và kỹ thuật thủ công cổ đại.