3 bất tiện khi dùng máy giặt cửa trước không phải ai cũng biết

Máy giặt cửa trước là lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng tiết kiệm điện, giặt nhẹ nhàng và vắt ở tốc độ cao. Thiết kế cửa ngang cũng cho phép người dùng đặt máy sấy chồng lên trên, giúp tận dụng diện tích trong những căn hộ có không gian giặt giũ hạn chế. Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm, dòng máy này vẫn tồn tại một số nhược điểm có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày, đặc biệt với những gia đình ưu tiên sự tiện lợi và ít phải bảo trì thiết bị.

Máy giặt cửa trước có ưu điểm tiết kiệm điện và giặt nhẹ nhàng, nhưng thời gian hoàn thành chu trình thường kéo dài.

Thời gian giặt thường kéo dài hơn là một trong những điểm khiến người dùng máy giặt cửa trước dễ sốt ruột. Tùy chương trình và thiết kế, một chu trình có thể mất khoảng 65 phút đến 2 giờ. Trong khi đó, máy giặt cửa trên thường hoàn thành công việc trong khoảng 35-85 phút. Sự chênh lệch này có thể trở thành bất tiện với những gia đình thường xuyên giặt nhiều mẻ quần áo hoặc cần xử lý đồ nhanh chóng. Dù vậy, tốc độ giặt không phải yếu tố duy nhất cần cân nhắc, bởi máy cửa trên có thể tác động mạnh hơn đến sợi vải do cơ chế giặt.

Gioăng cao su dễ tích tụ độ ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc cũng là vấn đề đáng lưu ý. Theo khảo sát của Consumer Reports năm 2025, 13% người sở hữu máy giặt cửa trước cho biết thiết bị xuất hiện nấm mốc. Nguyên nhân có thể đến từ phần gioăng cao su bao quanh cửa, nơi nước và hơi ẩm dễ đọng lại sau mỗi lần giặt. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh mà còn có thể khiến lồng giặt xuất hiện mùi khó chịu. Một số nhà sản xuất đã bổ sung lỗ thông hơi và chương trình tự làm sạch để hạn chế vấn đề, nhưng người dùng vẫn cần chủ động bảo dưỡng.

Để giảm nguy cơ nấm mốc, người dùng nên lau sạch gioăng cửa định kỳ, vệ sinh máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất và để cửa máy mở sau khi giặt nhằm giúp bên trong khô thoáng. Những thao tác này không quá phức tạp nhưng đòi hỏi duy trì thường xuyên. Với người ít có thời gian chăm sóc thiết bị, đây có thể là điểm trừ đáng cân nhắc trước khi chọn mua máy giặt cửa trước.

Gioăng cao su quanh cửa có thể giữ lại hơi ẩm, khiến người dùng phải vệ sinh thường xuyên để hạn chế nấm mốc.

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Tư thế lấy quần áo và độ rung khi vận hành cũng ảnh hưởng đến sự thoải mái. Do cửa máy nằm ở mặt trước và thường khá thấp, người dùng phải cúi người để đưa quần áo vào hoặc lấy đồ ra. Việc này có thể gây bất tiện nếu phải giặt nhiều mẻ liên tiếp. Bên cạnh đó, máy có thể rung lắc đáng kể khi vắt, nhất là khi đặt trên bề mặt không bằng phẳng hoặc sàn gỗ. Các mẫu mới đã được cải thiện hệ thống giảm xóc, nhưng việc lắp đặt đúng kỹ thuật và cân chỉnh chân máy vẫn rất quan trọng.

Nhìn chung, máy giặt cửa trước vẫn có nhiều ưu điểm về hiệu quả sử dụng và khả năng bảo vệ quần áo. Tuy nhiên, thời gian giặt dài, yêu cầu vệ sinh định kỳ và tư thế thao tác là những yếu tố người mua không nên bỏ qua. Lựa chọn phù hợp cần dựa trên thói quen sinh hoạt, không gian lắp đặt và mức độ sẵn sàng bảo trì thiết bị của mỗi gia đình.