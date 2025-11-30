Phong trào thi đua không sa vào bệnh thành tích, hiệu ứng sẽ mạnh mẽ

Khi phong trào thi đua được cụ thể hoá thành những việc làm thiết thực, không hình thức, đối phó, không sa vào bệnh thành tích, thì hiệu ứng sẽ vô cùng mạnh mẽ.

Tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước của Quốc hội, 5 năm qua (2020-2025), công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đạt được những kết quả nổi bật cả về ý nghĩa chính trị, pháp lý và phương thức lãnh đạo, thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo của cơ quan thường trực Quốc hội.

Thi đua, khen thưởng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Theo bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác thi đua, khen thưởng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo động lực thực chất cho việc thực hiện thắng lợi chương trình công tác toàn khóa.

Các phong trào thi đua được phát động đúng thời điểm, thiết thực, sát chức năng, nhiệm vụ; không dàn trải, không hình thức. Phong trào “Lập pháp chủ động - Giám sát hiệu quả - Quyết sách kịp thời - Bứt phá phát triển” đã trở thành khẩu hiệu hành động đặc trưng của Quốc hội khóa XV, giúp nâng cao hiệu suất và chất lượng trong mọi khâu điều hành.

"5 năm qua, thi đua, khen thưởng được đưa vào kế hoạch công tác hàng năm, coi đó là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, từng cơ quan của Quốc hội", bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, các phong trào thi đua gắn liền với thực tiễn phòng, chống dịch COVID-19, công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chuyển đổi số, xóa nhà tạm, cải cách hành chính... đã minh chứng sức lan tỏa và tác động xã hội tích cực.

Công tác khen thưởng đổi mới theo hướng thực chất, kịp thời, công bằng và minh bạch. Việc áp dụng hình thức Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rút ngắn quy trình khen thưởng theo đúng quy định; ưu tiên phụ nữ, khuyến khích người trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số và người có sáng kiến.

“Thi đua trở thành văn hóa làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Quốc hội. Phong trào thi đua không chỉ là công cụ điều hành, mà còn hình thành chuẩn mực hành vi công vụ mới - “làm hết việc, không làm hết giờ”; thể hiện tinh thần cống hiến, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Quốc hội”, bà Thanh nêu rõ.

Nhấn mạnh thi đua không phải vì danh lợi cá nhân, mà là để mỗi người có cơ hội đóng góp nhiều hơn trong từng việc làm, từng vị trí công tác, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, mặc dù khối lượng công việc hàng năm đều tăng nhưng với tinh thần thi đua và trách nhiệm đối với công việc, ủy ban đã đổi mới phương pháp, cách thức, vận dụng công nghệ số.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ủy ban đã ưu tiên công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, tích cực triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn liên quan đến công tác giám sát như chủ trì thẩm tra 20 dự án luật, 9 nghị quyết quan trọng của Quốc hội và một số nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó, quy mô và phương thức giám sát được mở rộng, đa dạng hóa. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được cơ quan hữu quan tiếp thu, ghi nhận và kịp thời cụ thể hóa trong điều chỉnh chính sách, hoàn thiện pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa.

Chúng tôi xác định, thi đua không phải là ganh đua, không vì mục tiêu cá nhân, mà là mỗi người tự vượt lên chính mình, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất có thể; tận tâm, tận lực đối với công việc, hướng tới mục tiêu chung của tập thể. Quá trình đó, mỗi cán bộ, công chức tự mình “thi đua”, tự sửa, nuôi dưỡng cái tốt, cái tích cực; triệt tiêu cái xấu, cái tiêu cực. Khi phong trào thi đua được cụ thể hoá thành những việc làm thiết thực, không hình thức, đối phó, không sa vào bệnh thành tích, thì hiệu ứng sẽ vô cùng mạnh mẽ”, bà Mai Hoa chia sẻ.

Khen thưởng kịp thời - động lực mềm để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu

Giới thiệu về phong trào thi đua chuyển đổi số phục vụ hoạt động lập pháp tại Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, ông Hoàng Minh Hiếu - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại ủy ban cho biết, Thường trực Ủy ban đã có nhiều hoạt động để khuyến khích, vận động các cán bộ, đảng viên, người lao động chuyển đổi nhận thức về vai trò của chuyển đổi số, xây dựng văn hoá làm việc số, trong đó có ý thức tận dụng tối đa những công cụ số hiện đại vào giải quyết những công việc hàng ngày.

Cùng với đó, Ủy ban đã chuyển đổi sang quy trình làm việc số, không chỉ chuyển đổi toàn bộ việc cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo từ bản giấy sang bản điện tử mà một số nhóm nghiên cứu đã ứng dụng các công cụ để làm việc nhóm trên môi trường số; một số nhóm xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) trên môi trường số…

Qua việc làm quen và sử dụng những ứng dụng chuyển đổi số hiện đại, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tiếp cận và chuyển tải những tiến bộ trong tư duy lập pháp về chuyển đổi số trên thế giới vào việc hoạch định những chính sách trong các dự án luật được giao chủ trì thẩm tra và tham gia thẩm tra.

“Xác định chuyển đổi số là một quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển đổi số để thực hiện thành công các định hướng đã nêu trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I và các chỉ đạo của các lãnh đạo Quốc hội. Trong đó, công tác chuyển đổi số ở ủy ban sẽ chuyển sang giai đoạn mới, đi vào chiều sâu, toàn diện, phục vụ thiết thực hoạt động lập pháp của Quốc hội”, ông Hiếu cho biết thêm.

Cùng với thi đua, công tác khen thưởng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức bài bản, bình xét khách quan, do vậy, hiệu ứng đối với tinh thần làm việc, cống hiến của cán bộ, công chức rất tích cực. Theo ông Tạ Lê Thanh-Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Tài chính, việc xem xét, khen thưởng kịp thời, “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm” là động lực mềm quan trọng để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Sự quan tâm cả về chế độ, chính sách và khen thưởng giúp công chức yên tâm cống hiến, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm phải nỗ lực nhiều hơn nữa, giữ gìn kỷ luật, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chính sách”, ông Thanh nhấn mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025 đã khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Bước sang giai đoạn 2025 - 2030, quyết tâm cao hơn: đưa thi đua trở thành phương thức lãnh đạo, đưa khen thưởng trở thành động lực cống hiến, đưa chuyển đổi số trở thành công cụ hiện đại hóa công tác thi đua, khen thưởng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng Quốc hội Việt Nam hiện đại, dân chủ, gần dân và vì dân phục vụ.