21 ngân hàng 'bắt tay' triển khai gói tín dụng hạ tầng 500 nghìn tỷ

21 ngân hàng phối hợp triển khai gói vay ưu đãi cho các dự án hạ tầng, công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đến 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 77 và Nghị quyết số 366 về việc triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược; trên cơ sở ý kiến của các bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn hướng dẫn một số nội dung để triển khai.

21 ngân hàng thương mại đăng ký triển khai chương trình gồm: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, TPBank, SHB, HDBank, ACB, SeABank, MSB, LPBank, VIB, Sacombank, Nam A Bank, Bac A Bank, OCB, Eximbank và ABBank.

Quy mô chương trình sẽ gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2025-2026, các ngân hàng thương mại dành khoảng 100 nghìn tỷ đồng (khoảng 20% quy mô của chương trình) để cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Giai đoạn 2027-2030, căn cứ tiến độ và nhu cầu vốn của các dự án, phần vốn còn lại sẽ được phân bổ, đảm bảo không vượt hạn mức cam kết của từng ngân hàng và tổng quy mô chương trình không vượt quá 500 nghìn tỷ đồng.

Về đối tượng cho vay, khách hàng là các doanh nghiệp vay vốn dài hạn để đầu tư các dự án trọng điểm/quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược do các bộ cung cấp.

Đối với lĩnh vực điện, danh mục dự án tham gia Chương trình theo Công văn 9238/BCT-KHTC ngày 21/11/2025 của Bộ Công Thương.

Đối với lĩnh vực giao thông, danh mục dự án tham gia Chương trình theo Công văn 14394/BXD-KHTC ngày 2/12/2025 của Bộ Xây dựng.

Đối với lĩnh vực công nghệ chiến lược, các dự án sản xuất sản phẩm thuộc “Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia” tại Quyết định 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 và được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận đối tượng.

Về nguyên tắc cho vay, việc triển khai chương trình bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định.

Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn của chương trình và đáp ứng các điều kiện vay vốn; có trách nhiệm trong việc phối hợp với ngân hàng thương mại trong quá trình vay. Cơ chế cho vay theo quy định hiện hành.

Lãi suất ưu đãi của chương trình sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1-1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Thời gian triển khai đến hết năm 2030 hoặc đến khi doanh số cho vay đạt quy mô 500 nghìn tỷ đồng của chương trình (tùy điều kiện nào đến trước).

Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối thiểu 2 năm kể từ ngày giải ngân từng lần (theo từng khế ước nhận nợ) nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay với khách hàng.

Ngân hàng dừng áp dụng lãi suất ưu đãi đối với các khoản cho vay được giải ngân sau 31/12/2030 hoặc khi hết nguồn vốn của ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia, tùy thời điểm nào đến trước.

Lãi suất cho vay sau khi hết thời gian ưu đãi do ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, phù hợp với quy định và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa hai bên.

Trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, ngân hàng cho vay chấm dứt ưu đãi và thu hồi toàn bộ phần lãi suất cho vay đã ưu đãi cho khách hàng kể từ ngày giải ngân đến ngày chấm dứt ưu đãi lãi suất.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia chương trình khẩn trương ban hành hướng dẫn và tổ chức triển khai thống nhất trong toàn hệ thống. Khuyến khích các ngân hàng thương mại theo thẩm quyền thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng tham gia.