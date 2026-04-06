Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

2 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI có đơn phản ánh

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, có 498 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và có 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh.

Thiên Tuấn

Sáng 6/4, tại phiên khai mạc Kỳ hợp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật.

Việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật; các bước lập danh sách, công bố danh sách cử trì, danh sách những người ứng cử được tiến hành đúng quy trình, thời gian theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ảnh minh hoạ.

Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đến ngày 25/3/2026, việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tổ cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI như sau: Có 498 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Có 02 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp việc Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiều ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc 02 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuần, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi xin ý kiến bằng văn bản và biểu quyết bằng phiếu, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 27/3/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

#đơn thư #phản ánh #bầu cử #đại biểu quốc hội #tư cách đại biểu #quốc hội khoá XVI

Bài liên quan

Chính trị

Nâng chất lượng quyết sách, đáp ứng niềm tin của cử tri cả nước

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu kỳ vọng nhiệm kỳ khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng quyết sách và tăng giám sát thực tiễn.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI được đánh giá diễn ra trong giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi toàn hệ thống chính trị đang tập trung triển khai đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, hướng tới những cột mốc phát triển lớn của đất nước.

Trong bối cảnh đó, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không chỉ mang tính chất kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước, mà còn được xem là thời điểm đặt nền tảng quan trọng cho phương thức vận hành của cả nhiệm kỳ.

Xem chi tiết

Chính trị

[LIVE] Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

8h sáng 6/4, Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt và xem xét nhiều nội dung lập pháp, kinh tế - xã hội quan trọng.

>>>Mời độc giả xem trực tiếp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

* Tiếp tục cập nhật

Xem chi tiết

Chính trị

Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn

Quốc hội sáng nay (5/4) họp phiên trù bị và các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, thứ Hai, ngày 6/4/2026, căn cứ quy định của pháp luật, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

quoc-hoi-khoa-xv-21255609.jpg
ác đại biểu tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.