Nâng chất lượng quyết sách, đáp ứng niềm tin của cử tri cả nước

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu kỳ vọng nhiệm kỳ khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng quyết sách và tăng giám sát thực tiễn.

Theo Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI được đánh giá diễn ra trong giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi toàn hệ thống chính trị đang tập trung triển khai đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, hướng tới những cột mốc phát triển lớn của đất nước.

Trong bối cảnh đó, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không chỉ mang tính chất kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước, mà còn được xem là thời điểm đặt nền tảng quan trọng cho phương thức vận hành của cả nhiệm kỳ.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Minh Hiếu (Đoàn Nghệ An) cho rằng đây là giai đoạn đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lập pháp, cũng như cách thức tổ chức thực thi chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Ông Hoàng Minh Hiếu - đại biểu Quốc hội khóa XVI, hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Đoàn Nghệ An.

Theo ông Hiếu, việc lựa chọn và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ bảo đảm tính kế thừa mà còn tạo ra định hướng điều hành xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ. Các quyết sách được đưa ra ngay từ đầu nhiệm kỳ sẽ có tác động lớn đến chất lượng hoạt động của Quốc hội trong các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động và trong nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới và khả năng hành động quyết liệt, đặc biệt là trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế.

Bên cạnh đó, nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm tiếp tục được nhấn mạnh trong quá trình xây dựng chính sách. Theo đó, mọi quyết định của Quốc hội cần bảo đảm xuất phát từ thực tiễn đời sống, đồng thời hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến cơ chế giám sát, đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho rằng việc công khai chương trình hành động của đại biểu Quốc hội là một kênh quan trọng để cử tri theo dõi và đánh giá mức độ thực hiện cam kết. Cùng với đó, các hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ giúp tăng cường đối thoại trực tiếp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị từ cơ sở.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tiếp tục được phát huy trong việc giám sát và phản biện xã hội, góp phần bảo đảm sự thống nhất giữa cam kết và hành động thực tế của đại biểu.

Ở góc độ hoạt động nghị trường, kỳ họp thứ nhất được xem là thời điểm quan trọng để thiết lập chuẩn mực thảo luận và phong cách làm việc của Quốc hội khóa XVI. Những tranh luận dựa trên dữ liệu, thực tiễn và lập luận rõ ràng được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng quyết nghị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ngoài ra, nhiều vấn đề tồn tại kéo dài như đất đai, nhà ở, an toàn thực phẩm hay những bất cập trong thực thi pháp luật tiếp tục được đặt kỳ vọng sẽ được theo dõi và xử lý dứt điểm trong nhiệm kỳ mới, qua đó đáp ứng tốt hơn mong đợi của cử tri cả nước.

Bài liên quan

Chính trị

[LIVE] Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

8h sáng 6/4, Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt và xem xét nhiều nội dung lập pháp, kinh tế - xã hội quan trọng.

>>>Mời độc giả xem trực tiếp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

* Tiếp tục cập nhật

Xem chi tiết

Chính trị

Các nhiệm vụ trọng tâm tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều 5/4/2026, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4/2026 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thời gian làm việc của Kỳ họp dự kiến khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ 6/4 đến 12/4 và đợt 2 từ 20/4 đến 23/4, dự phòng ngày 24, 25/4. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Xem chi tiết

Chính trị

Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn

Quốc hội sáng nay (5/4) họp phiên trù bị và các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, thứ Hai, ngày 6/4/2026, căn cứ quy định của pháp luật, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

ác đại biểu tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội).
Xem chi tiết

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.