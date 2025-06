2 mẫu tổ yến chưng chứa chất bảo quản vượt mức cho phép

Ngày 17/6, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm 2 mẫu yến hũ được bán trên thị trường, trong đó phát hiện hàm lượng axit benzoic vượt mức quy định. Đây là chất thường được dùng để kéo dài hạn sử dụng thực phẩm, nhất là các sản phẩm có đường hoặc có tính acid như nước trái cây, nước ngọt và yến chưng sẵn.

Trước đó, đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu 9 sản phẩm để thử nghiệm chất lượng. Gồm 6 mẫu yến hũ chưng sẵn, 1 mẫu chuối sấy giòn, 1 mẫu sữa chua sấy thăng hoa mix vị, 1 mẫu xoài sấy. Kết quả 2/9 mẫu thực phẩm có các chỉ tiêu kiểm nghiệm acid benzoic (chất bảo quản) vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép.

Cả hai mẫu vi phạm đều thuộc sản phẩm của Công ty TNHH Yến sào Trúc Linh Khánh Hòa.

Cụ thể, mẫu LinhNest tổ yến chưng táo đỏ (6 lọ) do Công ty TNHH Yến sào Trúc Linh Khánh Hòa sản xuất, có hàm lượng acid benzoic 489 mg/kg, trong khi giới hạn tối đa cho phép là 250 mg/kg. Mẫu LinhNest tổ yến chưng đường phèn cũng của doanh nghiệp này, có hàm lượng acid benzoic lên tới 570 mg/kg, vượt hơn gấp đôi mức cho phép.

Phát hiện 2 mẫu tổ yến chưng chứa chất bảo quản vượt gấp đôi mức cho phép tại Khánh Hòa. Ảnh minh họa

Sự việc đặt ra lo ngại về việc lạm dụng chất bảo quản có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, những nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng yến chưng.

Axit benzoic (E210) là một chất bảo quản phổ biến được thế giới công nhận, có khả năng ức chế sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn trong môi trường acid. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngưỡng tiêu thụ an toàn hàng ngày (ADI) cho axit benzoic là 0–5 mg/kg thể trọng. Với một người trưởng thành nặng 60kg, mức an toàn tương đương khoảng 300mg/ngày.

Nếu sử dụng đúng liều lượng, chất này được xem là an toàn. Tuy nhiên, khi vượt ngưỡng hoặc dùng kéo dài, axit benzoic có thể gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Ảnh minh họa/Internet

GS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết, nếu một người tiêu thụ axit benzoic ở liều 6mg/kg thể trọng/ngày hoặc hơn trong thời gian dài, cơ thể có thể bị rối loạn chuyển hóa, mất khả năng tổng hợp protein, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn và tiêu chảy.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận axit benzoic có thể gây viêm dạ dày nếu sử dụng liều cao, làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), một điểm nguy hiểm ít người biết là khi axit benzoic (hoặc muối natri benzoate) kết hợp với vitamin C và kim loại chuyển tiếp (như sắt, đồng) trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc ánh sáng, có thể tạo ra benzene – một chất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người (nhóm 1).

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc kiểm soát chất lượng thực phẩm đóng sẵn, đặc biệt là những sản phẩm cao cấp như yến sào. Người tiêu dùng cần ưu tiên lựa chọn các thương hiệu uy tín, kiểm tra kỹ thông tin thành phần và nguồn gốc sản phẩm trước khi sử dụng, đồng thời theo dõi các cảnh báo từ cơ quan quản lý để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.