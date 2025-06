Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh chứa 3 chất cấm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới nhận được công văn số 941/KNTMPTPKHTCKT đề ngày 27/5/2025, kèm theo Phiếu phân tích số 624/KNT-25 ngày 27/5/2025 của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội báo cáo về việc mẫu sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn: Theophylline Extended- Release Tablets 200mg (Theophylin 200mg), số lô 21127, NSX 26/02/2022, HD 26/02/2026, nơi sản xuất Pharmacy Laboratories Plus; mẫu thuốc không có thông tin về số GĐKLH và/hoặc số GPNK, cơ sở nhập khẩu trên nhãn.

Mẫu thuốc trên do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội lấy tại Nhà thuốc An An (địa chỉ số 153, tổ dân phố 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu Định lượng Theophylin (chỉ đạt 6,3% so với hàm lượng ghi trên nhãn).